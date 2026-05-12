ಮೂಡಿಗೆರೆ: ಮಲೆನಾಡಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವರು ಮಾಡುವ ಹುಚ್ಚಾಟ ಮಾತ್ರ ಮಿತಿ ಮೀರಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬವೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಧಗಧಗನೆ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಸಾಗಿದ ಆತಂಕಕಾರಿ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಡಳ್ಳಿಯ ಬಿಳ್ಳೂರು ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಿಳ್ಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಟಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕಂಬದಿಂದ ಕಿಡಿಗಳು ಸಿಡಿಯುತ್ತಾ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಸ್ಥಳೀಯರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ 'ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅಪಾಯವಿದೆ' ಎಂದು ಕೂಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು, ನಮಗೇನು ಆಗಲ್ಲ ಎಂಬ ಉಡಾಫೆಯಿಂದ ಉರಿಯುವ ಕಂಬದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಕಂಬದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಭಾರೀ ಸದ್ದಿನೊಂದಿಗೆ ಸಿಡಿದಿವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಕಟ್ ಆಗಿ ಸವಾರರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಭೀಕರ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಸವಾರರ ಈ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸವಾರರ ಈ ಹುಚ್ಚಾಟದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜೀವದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇಕೆ? ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿದ್ದರೂ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಜೀವಂತ ದಹನವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸಂಭವಿಸದೆ ಸವಾರರು ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.