/ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೌರವ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ 24ನೇ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಜಿ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೋಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ 24ನೇ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ 1952ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿ. ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಅವರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ 24ನೇ ನಾಯಕರಾಗಿ ಅವರು ಸದನದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪೀಠವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವುದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಈ ಭಾಗದ ಹಲವು ಧುರೀಣರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಗಳಾಗಿ ಸದನದ ಘನತೆ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹುನಗುಂದದ ಎಸ್.ಆರ್. ಕಂಠಿ (1956–62), ಎಸ್.ಡಿ. ಕೊತವಳೆ (1968–72), ಹಿರೆಕೆರೂರಿನ ಬಿ.ಜಿ. ಬಣಕಾರ್ (1985–89), ವಿ.ಎಸ್. ಕೌಜಲಗಿ (1993–94), ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ (2008–09), ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರಿನ ಕೆ.ಬಿ. ಕೋಳಿವಾಡ (2016–18) ಮತ್ತು ಶಿರಸಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ (2019–23) ಅವರಂತಹ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು ಇದೇ ಪೀಠವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಆ ಸಾಲಿಗೆ ಜಿ. ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಒಲಿದ ಗೌರವ:
ಈ ಆಯ್ಕೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಟ್ಟಿಗಂತೂ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ. ಏಕೆಂದರೆ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಜಿ. ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
1948ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜಿ. ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಕುಟುಂಬ. ಇವರ ತಂದೆ ಸಂಗನಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಬಿಜಾಪುರ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದರು. ಧಾರವಾಡದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ತೊರೆದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಬಂದ ಜಿ. ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್, ರೋಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ಬಾರಿ (1989, 1999, 2013, 2023) ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಕಳೆದ 2023ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 94,865 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, 24,688 ಮತಗಳ ಬೃಹತ್ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಶಾಸಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (KREDL) ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಖನಿಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ (KMDC) ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
(1996 ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಎಂ ರಾಜಶೇಖರಮೂರ್ತಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೂತನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ ( ಫೋಟೋ ಸಂಗ್ರಹ: ರುದ್ರಪ್ಪ ಶಿವಶಿಂಪಿ; ಬೆಳವಣಿಕಿ)
|ಕ್ರ.ಸಂ.
|ಹೆಸರು
|ಅವಧಿ ಆರಂಭ
|ಅವಧಿ ಅಂತ್ಯ
|1
|ಶ್ರೀ ವಿ. ವೆಂಕಟಪ್ಪ
|1952
|1952
|2
|ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಸಿದ್ಧಯ್ಯ
|18.06.1952
|14.05.1954
|3
|ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ರುದ್ರಪ್ಪ
|13.10.1954
|01.11.1956
|4
|ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್. ಕಂಠಿ
|19.12.1956
|09.03.1962
|5
|ಶ್ರೀ ಬಿ. ವೈಕುಂಠ ಬಾಳಿಗ
|15.03.1962
|06.06.1968
|6
|ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಡಿ. ಕೊತವಳೆ
|05.09.1968
|24.03.1972
|7
|ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಎಸ್. ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ
|24.03.1972
|17.03.1978
|8
|ಶ್ರೀ ಪಿ. ವೆಂಕಟರಮಣ
|17.03.1978
|03.10.1980
|9
|ಶ್ರೀ ಕೆ.ಹೆಚ್. ರಂಗನಾಥ್
|30.01.1981
|24.01.1983
|10
|ಶ್ರೀ ಡಿ.ಬಿ. ಚಂದ್ರೇಗೌಡ
|24.01.1983
|17.03.1985
|11
|ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ. ಬಣಕಾರ್
|18.03.1985
|17.12.1989
|12
|ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಮ್. ಕೃಷ್ಣ
|18.12.1989
|20.01.1993
|13
|ಶ್ರೀ ವಿ.ಎಸ್. ಕೌಜಲಗಿ
|15.02.1993
|26.12.1994
|14
|ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್. ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್
|27.12.1994
|24.10.1999
|15
|ಶ್ರೀ ಎಮ್.ವಿ. ವೆಂಕಟಪ್ಪ
|26.10.1999
|07.06.2004
|16
|ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ
|10.06.2004
|04.06.2008
|17
|ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್
|05.06.2008
|16.11.2009
|18
|ಶ್ರೀ ಕೆ.ಜಿ. ಬೋಪಯ್ಯ
|17.11.2009
|28.05.2013
|19
|ಶ್ರೀ ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ
|31.05.2013
|17.06.2016
|20
|ಶ್ರೀ ಕೆ.ಬಿ. ಕೋಳಿವಾಡ
|05.07.2016
|17.05.2018
|21
|ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್. ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್
|25.05.2018
|29.07.2019
|22
|ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ
|31.07.2019
|21.05.2023
|23
|ಶ್ರೀ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಫರೀದ್
|24.05.2023
|03.06.2026
|24
|ಶ್ರೀ ಗುರುಪಾದಗೌಡ ಸಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ
|14.08.2026
|ಪ್ರಸ್ತುತ