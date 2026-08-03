/ಸದನದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್?: ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುತ್ತ ಹೊಸ ವಿವಾದ!

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾಪತಿ (ಚೇರ್ಮನ್) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾದ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಸಂಸದೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಸದನದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪೀಠಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಂಡಿತರು ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಸದೀಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಥವಾ ಸಭಾಪತಿ ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸದನದ ಹೊರಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪೀಠಗಳು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿದ್ದು, ಸದನದ ಹೊರಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪೀಠಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುವ ಅಗೌರವ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ
Speaker and Dy speaker #Karnataka Assembly
1. Karnataka speaker Assembly : GS Patil
2. Dy Speaker : AS Ponnanna #Council
1. Saleem Ahmed - Chairperson
2. Umashree - deputy chairperson pic.twitter.com/mXXhU8Z0Hz
— Imran Khan (@KeypadGuerilla) August 3, 2026
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನಿಯಮ 165 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಭಾಪತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸದನದ ಒಳಗಡೆಯೇ ನಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲು ಕನಿಷ್ಠ 10 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರು ಅಥವಾ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಸೂಚನೆ (ಅಥವಾ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯದ ಸೂಚನೆ) ನೀಡಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ ಸದನದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಳಿಕವೇ ನೂತನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಥವಾ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರು ಸದನದಲ್ಲಿ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ.
ಆದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸದೀಯ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ, ಸದನದ ಹೊರಗಡೆಯೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಿಸಿರುವುದು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಈ ಆತುರದ ನಡೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸದೀಯ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.