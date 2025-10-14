ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ RSS ಬ್ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕಾಟ : ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿರುವ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಥಸಂಚಲನದ ಬ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಇದು ಜೋರಾಗಿಯೇ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ.ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದಂತೆ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸಿಎಂಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಕೆಂಡಾಮಂಡಲಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಲಿ ಎಂದು ಸವಾಲ್ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ..ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ,ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಂತರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪತ್ರ ಸಮರ ನಡೆಸಿರುವ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಖರ್ಗೆಗೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಿವೆಯಂತೆ.ಅವರ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕೆರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆಯಂತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಯೂ ಆರೋಪ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೂ ಈರೀತಿಯ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆಗಳು ಬಂದಿದ್ವು. ಮನೆಯ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ದರು.
ಬುದ್ಧ,ಬಸವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ನಂಬಿರುವ ನಾನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಥ್ರೆಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೆದರೋನಲ್ಲ.ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದೊಣ್ಣೆ ಹಿಡಿದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಗಳಿಗೆ ನೀಲಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ದೊಣ್ಣೆ ಹಿಡಿದು ಬರುವಂತೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ.ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು.ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖರು ಅಸಮಾಧಾನ ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ನಿನ್ನೆ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಆರ್ ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಪ್ರಮುಖರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.ಈ ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಚಿಂತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರಸಂಘ ಚಾಲಕರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.ಈ ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ.ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಂತ ಹೋರಾಟ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದಿದ್ದಾರಂತೆ.ಜೊತೆಗೆ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮುಂದುವ ರಿಯುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹಚ್ಚಿರುವ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನಿಷೇಧ ಬೆಂಕಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಸುಡ್ತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಸದ್ದುಮಾಡ್ತಿದೆ.ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ.ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಆಧರಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ,ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಹೋರಾಟದ ಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.