ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ನಡುವಿನ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನಿಷೇಧದ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಇದೀಗ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸರ ಸಂಘಚಾಲಕ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘದ ಕಾನೂನು ಸ್ಥಿತಿ, ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅವರು ಈ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:
ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ನೋಂದಣಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಇರುವ ಕಾನೂನು ಆಧಾರವೇನು?
ಸಂಘದ ಅಧಿಕೃತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಯಾರು ಎಂಬ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು.
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು, ಸಿಗುವ ದೇಣಿಗೆಗಳು, ಕೊಡುಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳ ವಿವರಗಳೇನು?
ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಂಘವು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ?
ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಇರುವ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಚೌಕಟ್ಟು ಯಾವುದು?
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನಡೆಸುವ ಪಥ ಸಂಚಲನ (ಮಾರ್ಗ ಮೆರವಣಿಗೆ), ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗುವ ಅನುಮತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ವಿವರಗಳೇನು?
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಘದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ನಿಯೋಗವನ್ನು ತಾವು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಖರ್ಗೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಚೌಕಟ್ಟು ಹೇಗಿದೆ?
ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ಸದ್ಯದ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ:
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆ, ಭಾರತೀಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭ್ರಾತೃತ್ವವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19(1)(ಸಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಂಘ ಅಥವಾ ಒಕ್ಕೂಟಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.ಇದು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಕೇಡರ್ ಆಧಾರಿತ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ 'ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ' (ABPS) ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, 'ಸರ್ಕಾರ್ಯವಾಹ' (ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ) ಇದರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
Dear Shri Mohan Bhagwat ji,
My letter will reach you shortly. However, I thought it was important to draw your attention to this matter early.
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Firstly, congratulations to the RSS on completing 100 years.
An organisation that claims over 60,000 shakhas and crores of… pic.twitter.com/IZy4oeKdMp
— Priyank Kharge / ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ (@PriyankKharge) June 15, 2026
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಆದಾಯವು ವಾರ್ಷಿಕ 'ಗುರು ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ಸವ'ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ನೀಡುವ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ದೇಣಿಗೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆದಾರರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಮಿತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು (ಉದಾ: ಸುರುಚಿ ಪ್ರಕಾಶನ) ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ (ITR) ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ.
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನಡೆಸುವ ಪಥ ಸಂಚಲನ ಮತ್ತು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆ (CrPC) ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು (RTI) ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಈ ಪತ್ರವು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆಯ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ತಂದಿದೆ.