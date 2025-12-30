ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮಠದ ಸದಾಶಿವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ 86 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ತುಲಾಭಾರ

ಹಾವೇರಿ: ಮರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂತ ಶರಣರ ನಾಡು ಹಾವೇರಿ. ಹಾವೇರಿಯ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಮ್ಮೂರ ಜಾತ್ರೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮಠದ ಸದಾಶಿವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬೆಳ್ಳಿ ತುಲಾಭಾರ ಕೂಡಾ ನಡೀತು.ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ
ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಜೋಳಿಗೆ ಹಿಡಿದು ನಿಂತ ಸಂತ ಹಾವೇರಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮಠದ ಸದಾಶಿವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬೆಳ್ಳಿ ತುಲಾಭಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸದ, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ, ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮಠದ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ವಿವಿಧ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಉಚಿತ ಪ್ರದಾದ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಸದಾಶಿವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ತಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ತುಲಾಭಾರದ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಿಸಲು ವಿನಿಯೋಗಿಸುವ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ತುಲಾಭಾರ ಮಾಡಿದರು.
ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಿಂದ ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ದಿನದ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಉಚಿತ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ, ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ತಲಾ11 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸೇವಾ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದ್ರು.ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೆರವಾಗುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಲಾಯ್ತು.ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸದಾಶಿವ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಿಂಹಾಸನ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು.
ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಕ್ಷ , ಶಾಸಕ ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಹಾವೇರಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮಠದ ಸದಾಶಿವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಸಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದರು. ಶ್ರೀಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಜೊತೆ ಇರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ ಕೂಡಾ ಸದಾಶಿವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಿರೋ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೂ ನೆರವು ಕೊಡಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.ಸದಾಶಿವ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ತುಲಾಭಾರ ನೋಡಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಆನಂದಪಟ್ಟರು...