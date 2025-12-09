ನಾಗರಹೊಳೆ, ಬಂಡೀಪುರಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್..! ಹೊಟೇಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ

Nagarahole : ನಾಗರಹೊಳೆ ಮತ್ತು ಬಂಡೀಪುರ ಅರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳಲಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಸಫಾರಿ ಸೇವೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ವನ್ಯಜೀವಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಸಫಾರಿ ನಿಲುಗಡೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೊಟೇಲ್ ಮತ್ತು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಮೆಲೆಯೇ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳು, ಹೊಟೇಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಹರಿವು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಸಫಾರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.
ಹೋಟೇಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದ ಪ್ರವಾಸ ಕಾಲವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಸಫಾರಿ ಸ್ಥಗಿತದಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಕುಂದಿರುವುದು ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಟೇಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನಡೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅಂದಾಜು ಸರಿಸುಮಾರು ₹100 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಈ ವಲಯಕ್ಕೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಫಾರಿ ಬಂದ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಟೂರ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು, ಕ್ಯಾಬ್ ಸೇವೆಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಸಹ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅರಣ್ಯ-ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೀವನೋಪಾಯವೂ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೊಟೇಲ್ ಮತ್ತು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾಲೀಕರು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ — ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಫಾರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವಂತೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.