ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಭದ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

Seemanth Kumar Singh: ಬೆಂಗಳೂರು, ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲದ ನಗರ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಚಲನೆಯ ಹಿಂದೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಸದಾ ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಟೆಕ್ ಹಬ್ಗಳು, ಜನನಿಬಿಡ ಬಜಾರ್ಗಳು, ಕಾಲೇಜು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಾಸಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ನಗರದ ಜನರು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಐಪಿಎಸ್. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ನಗರದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆದರೆ ದೃಢವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ.
ನಾಗರಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ
ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದವು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ 1.3 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಲುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಹೊಸದೊಂದು ಆರಂಭದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಬೀದಿ ಅಪರಾಧಗಳು, ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನೂ ತಂದರು.
ಅವರ ಮೊದಲ ಗುರಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕೇವಲ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲದೆ, ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಅವರ ಈ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಅವರ ಸಂದೇಶ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿತ್ತು: “ಸುರಕ್ಷತೆ ಎಂಬುದು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಇದ್ದೇವೆಯೇ ಹೊರತು, ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಲು ಅಲ್ಲ.”
ಅಪರಾಧ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ
ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಚೈನ್ ಸ್ನಾಚಿಂಗ್, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಳ್ಳತನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಲಭೆಗಳು ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಘೋಷಣೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ದತ್ತಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಪದ್ಧತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ.
ಅವರ ಆಡಳಿತವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅಪರಾಧಗಳು ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೀಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೂರುಗಳ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇಗವಾಗಿದೆ. ನಾಗರಿಕರು ತಾವು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ.
ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಗರದ ಪಣ
ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಮುಕ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇದು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಾದಕ ವಸ್ತು ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎಂಡಿಎಂಎ ಮತ್ತು ಒಪಿಯಾಯ್ಡ್ಗಳಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಾದಕಗಳನ್ನು ಬೀದಿಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ enforcement ಅಲ್ಲ, ಅವರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೂ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ.
ಅವರು ‘ಯೂತ್ ಅಗೈನ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು’ ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂದೇಶ: “ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು. ಸಹಾಯ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅದು ಸದಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ.” ಈ ಮಾತುಗಳು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು, ಹಾಟ್ಲೈನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾಮಧೇಯ ದೂರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛ ಜೀವನದತ್ತ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗರಿಕ ಸ್ನೇಹಿ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನಾಗರಿಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ಪೊಲೀಸ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಈಗ ಇಡೀ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಗೌರವ, ಸ್ಪಂದಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಮುದಾಯ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಾಗರಿಕರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ, ಪೊಲೀಸರ ವರ್ತನೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಬೀಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದೆ.
ಇದು ಕೇವಲ ನೀತಿಯಲ್ಲ - ಇದು ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಡೆ. ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ: ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸಹಾಯದ ಸ್ಥಳವಾಗಿರಬೇಕು, ಭಯದ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಶೈಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ – ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸುಧಾರಣೆಗಳು
ಆಂತರಿಕವಾಗಿ, ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉನ್ನತ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ವಿಧಾನವು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ.
ಇದು ಕೇವಲ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲ – ಇದು ಜನರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಗರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದಿಸುವಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೊಲೀಸ್ ಸುಧಾರಣೆಯ ವ್ಯಾಪಕ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆಡಳಿತವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೋಟರೈಸ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಆನ್ಲೈನ್ ದೂರು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಈಗ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ನಗರದ ಅನುಭವ
ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆದಿದೆ – ಬೆಂಗಳೂರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಇಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾವನೆ, ಯಾವುದೇ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು, ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲ – ಅದು ಒಂದು ಜೀವನಶೈಲಿ. ಶುಚಿಯಾದ ಬೀದಿಗಳು, ಶಾಂತ ರಾತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ನಗರ ಧ್ವನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ, ಉದ್ಯಮಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗೊಂಡಿವೆ, ವೃತ್ತಿಪರರು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿವೆ.
ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ನಾಯಕತ್ವ
ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಬದ್ಧತೆ. ಅವರು ನಂಬುವಂತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಕೇವಲ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಅದು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವುದು ಕೂಡ. ಅವರ ಆಡಳಿತವು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಜನರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನಗರದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ – ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವಲ್ಲ – ಅದು ಭದ್ರತೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗೆ ಇರುವ ಭರವಸೆ. ಅವರ ಆಡಳಿತವು ಭಾರತದ ಅತಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದೆ.