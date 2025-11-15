English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾದ ವೃಕ್ಷಮಾತೆ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ..!

ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾದ ವೃಕ್ಷಮಾತೆ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ..!

ಸ್ವಾರ್ಥದ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಧ್ಯೆ ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ, ಜೀವನ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವ ಮುಡಿಪಿಟ್ಟು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದ ವೃಕ್ಷ ಮಾತೆ ಭೂ ತಾಯಿ ಮಡಿಲು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 15, 2025, 04:05 PM IST
  • ಬಳಿಕ ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಬಳಿಯ ಕಲಾಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿತು
  • ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕರಿಗೆ ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು
  • ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮೂರು ಸುತ್ತಿನ ಕುಶಲತೋಪು ಸಿಡಿಸಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು

ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾದ ವೃಕ್ಷಮಾತೆ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ..!

ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ನೋವನ್ನು ಮರೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಕಾಯಕ ಆರಂಭಿಸಿದ ಆ ಮಾತೆ, ಸಾವಿರಾರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಮಾದರಿಯಾದ್ರು.ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುತ್ತಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರು.114 ವರ್ಷ ಪರಿಸರದ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬು ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ವಯೋಸಹಜ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲಿದ್ರು.ನಿನ್ನೆ ವೃಕ್ಷಮಾತೆ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಮುಗಿಸಿ ಬಾರದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಿನ್ನೆ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.ಬಳಿಕ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ, ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಕಂಬನಿ‌ ಮಿಡಿದ್ರು.ಬಳಿಕ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಸಚಿವರಾದ ಹೆಚ್ ಸಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ,ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್, ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ್ರು.

ಬಳಿಕ ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಬಳಿಯ ಕಲಾಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿತು.ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕರಿಗೆ ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮೂರು ಸುತ್ತಿನ ಕುಶಲತೋಪು ಸಿಡಿಸಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.ಪುತ್ರ ಉಮೇಶ್ ರಿಂದ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ರು.

ಇನ್ನೂ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದುಡಿದ ಕೈಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಿಮ್ಮಕ ನೆನಪಿನಾರ್ಥ, ಅವರು ಬದುಕಿದ 114 ವರ್ಷಗಳ ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನದ ಸಾಧನೆ ಸಾರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ 114 ಕಡೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಭೇದದ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು, ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಬಾಳಿದ ಜೀವಕ್ಕೆ, ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಾಕು ಮಗ ಉಮೇಶ್, ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನನಗೆ ಏನೂ ಬೇಡ, ಅಜ್ಜಿಯ ಸ್ಮಾರಕ ಬೇಗ ಆಗಬೇಕು.ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜೀವನ ಮುಡಿಪಿಟ್ಟು, ಸಾರ್ಥಕದ ಜೀವನವನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು ಜೀವಂತ ಅನ್ನೋದಂತು ಸತ್ಯ.
 

About the Author
Saalumarada Thimmakka DeathKarnataka government museum planTree Woman of IndiaThimmakka funeral state honoursCM Siddaramaiah condolence

