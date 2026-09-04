/ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಗಿಫ್ಟ್..‌ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಿರಣ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ

ಇಂದು (ಸೆ. 4) ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೂ ಮೊದಲೇ ರಾಜ್ಯ ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿರುವ ʼಸಂಧ್ಯಾ ಕಿರಣʼ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಸ್ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದೆ.
ಹೌದು, 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳ ಮನವಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಗದುರಹಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ʼಸಂಧ್ಯಾ ಕಿರಣʼ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಏನಿದು ʼಸಂಧ್ಯಾ ಕಿರಣʼ ಯೋಜನೆ? ಇದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ? ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಏನಿದು ʼಸಂಧ್ಯಾ ಕಿರಣʼ ಯೋಜನೆ?
ʼಸಂಧ್ಯಾ ಕಿರಣʼ ಯೋಜನೆಯು ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಗದು ರಹಿತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲೆಂದೇ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರು ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ SAST- ಸುವರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ AB-ArK ಎಂದರೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್- ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯನನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ನಗದುರಹಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಸಂಧ್ಯಾ ಕಿರಣ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವಂತಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು?
ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಿರುವ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಿರಣ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿಯ 1.25% ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿಯ 0.75% ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಂತಿಕೆಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ʼಸಂಧ್ಯಾ ಕಿರಣʼ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ?
ʼಸಂಧ್ಯಾ ಕಿರಣʼ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 70 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ನಿವೃತ್ತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಎಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಾತಿ (ಪತಿ/ಪತ್ನಿ), ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಅವಲಂಬಿತ ದಿವ್ಯಾಂಗ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ʼಸಂಧ್ಯಾ ಕಿರಣʼ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ?
ʼಸಂಧ್ಯಾ ಕಿರಣʼ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹5 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ʼಸಂಧ್ಯಾ ಕಿರಣʼ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ?
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, AB-ArK ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಿರಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಗದು ರಹಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
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