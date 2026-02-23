English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಡಿಕೆ ಟೀಂ ವಿರುದ್ದ ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಅಸ್ತ್ರ : ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಬೆಳಗಾವಿ ಸಾಹುಕಾರ್‌ ದೆಹಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌..?

ಡಿಕೆ ಟೀಂ ವಿರುದ್ದ ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಅಸ್ತ್ರ : ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಬೆಳಗಾವಿ ಸಾಹುಕಾರ್‌ ದೆಹಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌..?

ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಕದನ ಬಹುತೇಕ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಾಗಲೇ ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಕೂಗು ಜೋರಾಗಿದೆ. ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅಂಡ್ ಕೆ‌.ಎನ್.ರಾಜಣ್ಣ ಟೀಂ‌‌ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಭೇಟಿಯಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ನಿದ್ದೆ ಗೆಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ದಲಿತ ನಾಯಕನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ‌.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 23, 2026, 07:42 PM IST
    • ಬೆಳಗಾವಿ ಸಾಹುಕಾರ್ ದೆಹಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅರಿತ್ರಾ ಡಿಕೆಶಿ..?
    • ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಾಗಲೇ ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಕೂಗು
    • ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅಂಡ್ ಕೆ‌.ಎನ್.ರಾಜಣ್ಣ ಟೀಂ‌‌ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಭೇಟಿ

Trending Photos

T20 World Cup; ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಗಿದೆ?.. ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ!
camera icon6
T20 World Cup; ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಗಿದೆ?.. ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ!
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಶಾಕಿಂಗ್ ಭವಿಷ್ಯ.. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ!
camera icon5
Baba Vanga Astrology
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಶಾಕಿಂಗ್ ಭವಿಷ್ಯ.. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ!
Weekly Horoscope: ಫೆಬ್ರವರಿ ಕೊನೆಯವಾರ ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಶುಭ.. ಯಾರಿಗೆ ಅಶುಭ
camera icon12
Weekly Horoscope
Weekly Horoscope: ಫೆಬ್ರವರಿ ಕೊನೆಯವಾರ ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಶುಭ.. ಯಾರಿಗೆ ಅಶುಭ
ಭಾರತದ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು? 823 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮೊದಲ ಸೋಲು..
camera icon6
Ind vs SA
ಭಾರತದ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು? 823 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮೊದಲ ಸೋಲು..
ಡಿಕೆ ಟೀಂ ವಿರುದ್ದ ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಅಸ್ತ್ರ : ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಬೆಳಗಾವಿ ಸಾಹುಕಾರ್‌ ದೆಹಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌..?

ಬೆಂಗಳೂರು : ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಕದನ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕನಿಗೆ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಕೂಗು ಜೋರಾಗ್ತಿದೆ. ‌ಇದೇ ವಾದವನ್ನು ಸಚಿವ ಎಚ್ ಸಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಕೂಡ ಮಂಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಪರೋಕ್ಷ ಬೆಂಬಲ ‌ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಮಹದೇವಪ್ಪ ಹೇಳಿಕೆ ಬಳಿಕ ಸಿಎಂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಲೇಖನದ ಉದೃತ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವೇಳೆಯೂ ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವೆಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಿಎಂ ಕೂಗು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆ ಪಡೆದು ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಸಿಎಂ ಆಪ್ತರೂ ಆಗಿರುವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎನ್ ರಾಜಣ್ಣನವ್ರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಬಳಿಕ, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಟೀಂ ನಿದ್ದೆಗೆಡುವಂತಾಗಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಶಾಸಕರ ಪತ್ರ : ಕೆಲವು ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ದ ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ಗೆ ದೂರು

2028ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ 2029ರ ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ನಾಯಕತ್ವ ಬಹಳಮುಖ್ಯ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಲಿತ ನಾಯಕರದ್ದು ಇದು ಒತ್ತಾಯೋ ಅಥವಾ ಸಿಎಂ ಪರ ಲಾಭಿಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರ ಬಳಿಕ ಡಿಕೆಶಿ ಒಳ್ಳೆ ದಿನಗಳು ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್ ಹೇಳಿಕೆ ಬಳಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ಪರ ದಲಿತ ನಾಯಕರು ಜೋರಾಗಿಯೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೈ ಹಿಡಿದಿರೋದು ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಪ್ರತೀ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ದಲಿತ ನಾಯಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಲಿತಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೊತಕೊತ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗರಂ ಆದ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಡರ್ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯ ವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಮಹದೇವಪ್ಪನವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂದು ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ್ರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾಸನದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ

ಇನ್ನು ದಲಿತರನ್ನು ಸಿಎಂ ಮಾಡೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವೇ ಹೊರತು, ಇನ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಅಂತಾ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕೋ ಆಗ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ.ಈಗ ವಿಪಕ್ಷದವ್ರು ಇದನ್ನ ಎಳೆದು ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು.

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಇದೇ ವಾರ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ದೆಹಲಿಗೆ ಕರೆಸೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಿಎಂ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೂ ಡಿಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ಅಂತರ್ಯುದ್ದ ತಾರಕ ಕ್ಕೇರಿದ್ದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿಗೆ ಕುರ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾರೆಂದು ಡಿಕೆ ಆಪ್ತರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ,. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ  ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಇಳಿಯಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಎಂದು ಸಿದ್ದು ಟೀಂ ವಾದ ಮಾಡ್ತಿದೆ.ಎರಡೂ ಟೀಂಗಳ ನಾಟಕವನ್ನು‌ ನೋಡ್ತಾ ವಿಪಕ್ಷ ಮಜಾ ತಕೋತಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Karnataka congressMLAs letterKannada newsKannadatoday kannada news

Trending News