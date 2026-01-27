ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ 10 ನೇ ದಿನದ ಉತ್ಖನನ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆಯ ಅವಶೇಷ ಪತ್ತೆ.. ಗತ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ!

ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 10ನೇ ದಿನದ ಉತ್ಖನನ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತ್ರ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡದಿದೆ. ಉತ್ಖನನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಗೋಡೆ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಧಾನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಉತ್ಖನನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ರು. ಅವ್ರದೆ ಹಳೆಯ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಅಭಿಮಾನ, ಕಳಕಳಿ ಇರೊದಿಕ್ಕೆ ಬಸವ ತತ್ವಾದಿ, ಶರಣ ಚಿಂತಕ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಜೊತೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲರ ನಡುವೆ, ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆ ಇರುವ ಲಿಂಗುವಿನಾಕರದ ವಸ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಉತ್ಖನನಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ..
ಉತ್ಖನನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಭೇಟಿ..!
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಅಖಂಡ ಧಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಿದಂತ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಗತಿನಿಧಿಳು, ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಒಂದಾದ್ರು. ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮುತ್ಸದ್ಧ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಂತ ಎಲ್ರೂ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೆದ 10 ನೇ ದಿನದ ಉತ್ಖನನದ ವೇಳೆ ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆಯ ಅವಶೇಷ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದನ್ನ ಖುದ್ದಾಗಿ ನೋಡಿದ ಹಿರಿಯ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಲೊಕಿಸಿದ್ರು. ನಂತ್ರ ಇದು ಯಾವ ಕಲ್ಲು ಯಾವ ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆಯ ಪ್ರತೀತಿ ಅನ್ನೊದನ್ನ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲರೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು.
ಲಕ್ಕುಂಡಿಯ ಗತವೈಭವ ಅಲ್ಲದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡುತ್ತಿದೆ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅನ್ನ ನೀಡೊ ಅನ್ನದಾತನನ್ನು, ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾದ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಪ್ಪದೇ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಉತ್ಸವ'ವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಕುಂಡಿ, ಈ ಭಾಗದ ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಉತ್ಸವದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ರು. ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲಕು ಹಾಕುತ್ತಾ, ಉತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಿಭಜಿತ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಧಾರವಾಡ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ವಿರೋಧದ ನಂತ್ರ, ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಕೆ.ಎಚ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಲಕ್ಕುಂಡಿಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದೆ. ಅವರ ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅನುದಾನ ತಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಂದು ಆ ರಸ್ತೆಗೆ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕುವ ಗತಿ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ, ವಿಹಾನ್ ವಿಸ್ಫೋಟಕ ಶತಕ.. ಎದುರಾಳಿಗೆ ಬಿಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ ಯುವ ಭಾರತ!
ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಮೋದಿ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಇರ್ಲಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಂದು ಇದೊಂದು ದಂಧೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವೋಟಿಗಾಗಿ ಏನನ್ನಾದ್ರು, ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದ್ರು. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಣದಿಂದ ಪುರುಷರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಅಧಿಕಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ.. ನಿತ್ಯ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೃದಯ ಫುಲ್ ಸೇಫ್
ಅಖಂಡ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಿದ ಆ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇನೇ ಆಗಲಿ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯರ ನಡುವೆ ಗೊಂದಲಗಳಾಗ್ದೆ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯ ಗತ ವೈಭವ ಸಾರಿದ್ರೆ ನಮಗಷ್ಟೆ ಸಾಕು ಅಂತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.