  • Kannada News
  • Karnataka
  • ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ತೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚ್ಯಾವಶೇಷಗಳಿಗೆ ಅನ್ವೇಷಣೆ: ಉತ್ಖನನ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ನಿರ್ಧಾರ..!

Lakkundi treasure: ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪದ ತೊಟ್ಟಿಲು ಅನ್ನೋ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರೊ ಗ್ರಾಮ. ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೂರೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬಾವಿಗಳು ಇವೆ ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ.

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Jan 16, 2026, 06:20 PM IST
  • ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪದ ತೊಟ್ಟಿಲು ಅನ್ನೋ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರೊ ಗ್ರಾಮ.
  • ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಿಎನ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ರು.
  • ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉತ್ಖನನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿರೋ 5338 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಜಾಗೆಯನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Lakkundi treasure: ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪದ ತೊಟ್ಟಿಲು ಅನ್ನೋ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರೊ ಗ್ರಾಮ. ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೂರೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬಾವಿಗಳು ಇವೆ ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಇಂಥ ಐತಿಹಾಸದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಿಧಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ವಿಷಯ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಅದೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಿಧಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉತ್ಖನನ ನಡೀತಿರೋದು ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಇದೀಗ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯ ರಿತ್ತಿ ಕುಟುಂಬ ಮನೆ ಪಾಯ ತೋಡುವಾಗ ಸಿಕ್ಕ ನಿಧಿ. ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಟೆ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೋಟೆ ವಿರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂಭಾಗದ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ನ ಅಳತೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯತ್ತಿದೆ. ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಿಎನ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ, ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಪುರಾತತ್ವ  ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಪಾರಂಪರಿಕ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೋಟೆ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉತ್ಖನನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿರೋ 5338 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಜಾಗೆಯನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನತಾ ವಿದ್ಯಾವರ್ದಕ ಸಂಘದ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದ ಜಾಗೆಯನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಇದೀಗ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 3-4 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುಲಿದೆ. ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೂ ಉತ್ಖನನಕ್ಕೂ ಸಂಭಂದ ಇಲ್ಲ, ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೆ ಸಿಎಮ್ ಉತ್ಖನನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಾಚೀನ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ನೀರಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಧರ್

ಉತ್ಖನನ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರೋ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಲಕ್ಕುಂಡಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಾಮವೇ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗ್ಬೇಕು. ಕೋಟೆ ವಿರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸುಮಾರು 60 ರಿಂದ 70 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲೇ ಟಂಕಶಾಲೆ ಇತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತೆ. ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು, ಹೊಯ್ಸಳರು, ಬೆಲವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಪ್ರದೇಶ ಇದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿದೆ.. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಊರನ್ನೇ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು  ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ವಾದ.
 
ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೋಟೆ ವಿರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂಭಾಗ ಇಂದು ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡಾ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು. 2003 ಹಾಗೂ 2004 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದೀಗ 22 ವರ್ಷಗಳ ನಂತ್ರ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಉತ್ಖನನ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತುಹೂಲ ಕೆರಳಿಸದೆ. ಸಪರ್ಮಕ ಅವಶೇಷ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಾಮವನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದೆ‌. 

ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇವಲಾಯಗಳ ಸ್ವರ್ಗ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ, ಚಿನ್ನದ ಊರು ಇದೀಗ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಉತ್ಖನನ ಮಾಡೋ ಜಾಗದ ಸುತ್ತ-ಮುತ್ತ ಟಂಕ ಶಾಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ನಿಜ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳು,ರಾಜರ ಪೋಷಾಕುಗಳು,ಆಭರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ.

