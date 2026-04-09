ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ: ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳೇ ಟಾಪರ್‌

Karnataka 2nd PUC Result 2026: ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶವು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ 7.10 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇ.86ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ 6.10 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ಟಾಪರ್
ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಟ್ಟೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಇಂದೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು 600ಕ್ಕೆ 598 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಅರ್ಚನ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ 600ಕ್ಕೆ 598 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎರ್ಚನಾ ಡಿ.ಎಂ ಸಾಧನೆ
ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಿಗನೂರಿನ (Baliganur) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಇಂದೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಎರ್ಚನಾ ಡಿ.ಎಂ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿಕರಾದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಡಿ.ಎಂ ಮತ್ತು ರೇಣುಕಮ್ಮ ಡಿ.ಎಂ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿ ಅರ್ಚನಾ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ 600ಕ್ಕೆ 598 (ಶೇ.99.66) ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಾವಂತೆಯಾಗಿರುವ ಅರ್ಚನಾ SSLCಯಲ್ಲಿಯೂ ಶೇ.78.24 ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಗೀತಾ
ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಕನೂರಿನ ಸಂಗೀತಾ 600ಕ್ಕೆ 598 (ಶೇ.99.66) ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ರೈತರಾದ ಶೇಖರ್ಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಾ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿ ಸಂಗೀತಾ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. SSLCಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ 502 (ಶೇ.80.32) ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಸತತ ಟಾಪರ್
ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಟ್ಟೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಇಂದು ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ಸತತ ಟಾಪರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗುವ ಮೂಲಕ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಟಾಪರ್ಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಸಹ ಹಲವರು ಇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.