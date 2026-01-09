ಆಪರೇಷನ್ ಟಿ2 ಆಲ್ಫಾ ಎರಡನೆ ಹಂತ ಯಶಸ್ವಿ: ತಾಯಿ ಹುಲಿಯನ್ನ ಖೆಡ್ಡಾಗೆ ಕೆಡವಿದ ಬಿ.ಆರ್.ಟಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್..!!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Nanjedevanapura: ಆಪರೇಷನ್ ಟಿ2 ಆಲ್ಫಾ ಎರಡನೆ ಹಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. 5 ಹುಲಿಗಳ ಪೈಕಿ ತಾಯಿ ಹುಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ 4 ಹುಲಿಗಳ ಸೆರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Jan 9, 2026, 10:06 PM IST
Nanjedevanapura: ಆಪರೇಷನ್ ಟಿ2 ಆಲ್ಫಾ ಎರಡನೆ ಹಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. 5 ಹುಲಿಗಳ ಪೈಕಿ ತಾಯಿ ಹುಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ 4 ಹುಲಿಗಳ ಸೆರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ನಂಜೆದೇವನಪುರ ಈ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಹುಲಿಗಳೆ. ಹೌದು ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದ್ದ 5 ಹುಲಿಗಳ ಪೈಕಿ ಇಂದು ತಾಯಿ ಹುಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರಿಸಿದ್ದ ಮೈಸೂರು ಕೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೇವಲ ತಾಯಿ ಹುಲಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು 4 ಮರಿ ಹುಲಿಗಳು ಸೆರೆಗಾಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಟಿ2 ಆಲ್ಫಾ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ 3 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಮುಂದೆ ಆಹಾರ ಅರಸಿ ತಾಯಿ ಹುಲಿ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಇರಿಸಿದ್ದ ತುಮಕೂರು ಕೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಹಸುವೊಂದನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು ಹಸುವನ್ನ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಬಂದು ಈಗ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಈಗಾಗ್ಲೆ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕ ತಾಯಿ ಹುಲಿಗೆ ಪಶು ವೈದ್ಯರಿಂದ ಅರವಳಿಕೆ ಮದ್ದು ನೀಡಿ ಅದರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.. ಮೈಸೂರು ಕೇಜ್ ನಿಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೇಜ್ ಗೆ ಹುಲಿಯನ್ನ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಇನ್ನು ಅದೇ ಬೋನಿನಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯನ್ನ ಇರಿಸಿ ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಮರಿ ಹುಲಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿಳಿಗಿರಿ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.. ಈಗಾಗ್ಲೆ ಥರ್ಮಲ್ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರ ತರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡಿ ನಾಲ್ಕು ಮರಿ ಹುಲಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಟಿ2 ಆಲ್ಫಾ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ತಾಯಿ ಹುಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದು ನಂಜೆದೇವನಪುರ ವೀರನಪುರ ಹಾಗೂ ಉಡೀಗಾಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇನ್ನು 4 ಹುಲಿ ಸೆರೆಗಾಗಿ ಶತಯಾಗತಾಯ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

