470 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ, ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳು.. ಕೊನೆಗೂ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ನಿಧಿ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು!

ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆಯ ಕರ್ಮ ಭೂಮಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಡು ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪಗಳ ನೆಲೆಬಿಡು ಎಂದೆ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿತ್ತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ನಿಧಿ ಯಾವ ಕಾಲದ್ದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆ ನಿಧಿ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಧಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಅಂತಹ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಕಸ್ತೂರೆವ್ವ ರಿತ್ತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮನೆ ತಳಪಾಯ ತೆಗೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರೆವ್ವ ಸುಪುತ್ರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ಗೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ನಿಧಿಯನ್ನ ಆ ಬಾಲಕ ಊರಿನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ತನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ನಿಧಿಯನ್ನ ಪ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಸುದ್ದಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ವೇಗದಂತೆ ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಆ ನಿಧಿ ಸುಮಾರು ೫೦೦-೬೦೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಆಭರಣ ಇನ್ನು ಇದು ವಿಜಯ ನಗರ ಕಾಲಘಟ್ಟದ್ದು ಎಂದು ತಜ್ಞರ ತಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಲಕ್ಕುಂಡಿ ನಿಧಿಯ ಕಾಲಮಾನ ಪತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ತಂಡ ರಚಿಸಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಎಂ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನೇತೃತ್ವದ ಆರು ಸದಸ್ಯರ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡದ್ದಾರೆ. ತಜ್ಞರ ತಂಡ ಆಭರಣಗಳ ಆಕಾರ, ವಿನ್ಯಾಸ,ಗಾತ್ರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಆಭರಣ ಸುಮಾರು 500 ರಿಂದ 600 ವರ್ಷದಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಿಂಹ ಅಥವಾ ಕೀರ್ತಿ ಮುಖ ಇರುವ ಆಭರಣ ಇದಾಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಭರಣದಂತೆ ಈ ಆಭರಣಗಳು ಇವೆ ಆದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂರ ದಾಳಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಆಭರಣ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣಕ್ಕೆ ನೀಲಮಣಿ, ಪಚ್ಚೆ, ಹವಳದಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ಹರಳುಗಳಿವೆ. ಈಗ 470 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ಅಂದಾಜು 80 ಲಕ್ಷ .ಆದ್ರೆ ಇದು ಪುರಾತನ ಆಭರಣ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಮೌಲ್ಯ10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಧಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ತಂಡದ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ
ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಿಕ್ಕ ನಿಧಿಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ೫ ಲಕ್ಷ ರೂ ಹಾಗೂ 30*40 ಸೈಟ್ ನೀಡಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ನಿಧಿ ಕೊಟ್ಟ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏನೇನೂ ಸಲ್ಲಬೇಕೊ ಅದನ್ನ ಸಚಿವ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿವಿ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಭರವಸೆ ಸಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ಬಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದೆ ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿ.