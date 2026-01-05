ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್! ಎರಡನೇ ಸಲ ಶವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ ?

Ballari Violence: ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಗಲಭೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗ್ತಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಗನ್ ಫೈರ್ ನಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತರವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.. ಈ ಗಲಭೆಯ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಾರ್ ದಿನೇ ದಿನೇ ಒಂದೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಿದೆ.. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಯಾವ ಗನ್ ನಿಂದ ಬುಲೆಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕು ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.. ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಸಕರಾದ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ವಿರುದ್ದ ನೇರಾನೇರ ವಾಕ್ಸಮರ ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಾಯಕರ ನಾರಾ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ..
ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗನ್ ಫೈರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ರಾಜಶೇಖರ ಎಂಬುವವರ ಶವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ.. ಮೊದಲ ಶವಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಶವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಯಾರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸೋಕೆ ಎಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಇಂಚಿಂಚು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೆ..
ಆಗ ತಾನೆ ಅಧಿಕಾರ ವಹಸಿಕೊಂಡ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರನ್ನ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದ್ದಿರಾ, ಅವರಿಗೆ ಸಮಯವು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲಾ. ಅಲ್ಲೆ ಇದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಯಾಕೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಐಜಿ,ಎಎಸ್ಪಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಅಮಾನತು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನೂ ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ.ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಗನ್ನ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುಸ್ತಿರಾ, ಎಲ್ಲಾ ನೆನಪು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆನೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ .
ಮೃತನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ನೀಡಿದ 25 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದ್ದು, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಮೂಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರ ಅಕೌಂಟ್ ಹಣ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು.. ಗಲಭೆಯ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಹಾಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಿಸಿಎಂ ಅವರು ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ದ ಕಿಡಿ ಕಾರಿ, ಗಲಭೆಯ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಸಿಬಿಐಗೆ ವಹಿಸಬೇಕಂತ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು..
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಘಟನೆ ಈಗ ವಿಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದು, ಉತ್ತರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆ ನಡೆದು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹೊರಬರುತ್ತಾ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.