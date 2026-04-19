ವಿಜಯನಗರ : ಡೆಡ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ, ಬೆಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಲಾರಿ, ಚಾಲಕನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.. ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಡಣಾಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 50 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಬವಿಸಿದೆ.
ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಕಾಡೆ ಮಲಗಿರೋ ಲಾರಿ, ಮಣ್ಣಿನಡಿ ಸಿಲುಕಿರೋ ಮೃತದೇಹ, ಅಪಘಾತದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್, ಎಸ್... ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರೋದು ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಹೊರವಲಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 50 ರಲ್ಲಿ, ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ನಿರ್ಲಕ್ಣ್ಯದಿಂದ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತವಾಗಿದೆ.
ಮೂರು ಬೈಕ್, ಒಂದು ಕಾರ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಗೆ ಗುದ್ದಿದ ಲಾರಿ ನಂತರ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಗುಂಡಿಗೆ ಉರುಳಿದೆ. ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಡಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ನಡೆದಿರೋ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಸುಜಾತ (40) ಹಾಗೂ ದುರುಗಪ್ಪ(50) ಮತ್ತು ನಾಗಪ್ಪ (60) ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಖುದ್ದು ವಿಜಯನಗರ ಎಸ್ಪಿ ಎಸ್ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ರು. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 21 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸಪೇಟೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಲಾಗ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನು ಮೊದಲು ಕಾರ್ ಗೆ ಗುದ್ದಿದ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ನಂತರ ಮೂರು ಬೈಕ್ ಗೆ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಬಸ್ ಗೂ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಚಾಲಕನ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯ ಚಾಲನೆಯೇ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗೂ ಕಾರಣ ಎನ್ನೋದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದು. ಲಾರಿ ಚಾಲಕನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಬಸ್ ಚಾಲಕ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಸ್ಪೀಡ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿ ಬಸ್ ಹಿಂದೆ ಗುದ್ದಿದ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ.. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಬಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ವಾಗಿಲ್ಲ. ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಬೇಕಾದರೆ ಮೈ ಎಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣಾಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ದೊಡ್ಡವರ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಜಾಗರೂಕನಾಗಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಅನಾಹುತವೇ ನಡೀತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಮಾಯಕರ ಜೀವ ಹೋಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ.