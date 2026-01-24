ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 7 ಹೆಡೆಯ ಹಾವಿನ ಶಿಲೆ ಪತ್ತೆ

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳ ಇಂದ್ರನ ಅಮರಾವತಿಗೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಸಂಪದ್ಭರಿತ ನಾಡು ಲಕ್ಕುಂಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉತ್ಖನನ ಕಾಮಗಾರಿಯೂ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ.ಉತ್ಖನನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಚ್ಯಾವಶೇಷಗಳು ಪತ್ತೆ ಆಗುತ್ತಿವೆ.ಲಕ್ಕುಂಡಿಯ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಿ, ಸಂಪತ್ತು ಇದೆ. ಅದರ ಕಾವಲುಗಾಗಿ ಸರ್ಪಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಾಗರ ಶಿಲೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.ಆದ್ರೆ ನಿಧಿಗೂ ನಾಗರ ಹಾವಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು.ಈ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಪಗಳ ಐತಿಹಾಸಿ ಶಿಲೆಗಳು ಪತ್ತೆ...!
ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬರೋದು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ.ಈ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಅನೇಕ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಆಳಿದ ನಾಡು. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿನ್ನ, ಮುತ್ತು, ರತ್ನ, ಹವಳ, ವಜ್ರ, ವೈಡೂರ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸಂಪದ್ಭರಿತ ನಾಡು. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಇದೆ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಮಾತು.ನಿಧಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪಗಳು ಕಣ್ಗಾವಲುಗಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಹೊರವಲಯದ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ರವದಿ ಎಂಬುವರ ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 7 ಹೆಡೆಯ ಅಪರೂಪದ ಶಿಲಾಕೃತಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾವಿನ ಶಿಲೆ ಇದಾಗಿದೆ.ಅದರ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ 2 ಹೆಡೆಯುಳ್ಳ 7 ಹಾವಿನ ಶಿಲೆಗಳಿವೆ. ಇದು 7 ಹೆಡೆಯ ಸರ್ಪ ಕೆತ್ತನೆ ವಿಜಯನಗರ ಅರಸರ ಕಾಲದ್ದು ಎನ್ನಲಾಗುವ ಶಿಲಾಕೃತಿ. ಸುಂದರ ಉಬ್ಬು ಕೆತ್ತನೆ ಇರುವ 7 ಹೆಡೆಯ ಸರ್ಪ, ಐದಾರು ಅಡಿಯಷ್ಟು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ಸರ್ಪದ ದೇಹದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ನಿಧಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿಧಿಗೂ ಹಾವಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞೆ ಹನುಮಾಕ್ಷಿ ಗೋಗಿ
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ರೋಗಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಸೈನಿಕರು ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಆ ಆಭರಣಗಳು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಅವು ಈಗ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆಯ ತೊಟ್ಟಿಲು ಎನ್ನುವಂತಹದನ್ನು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ ಎಂಬಂತೆ. ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಯ್ಯ ಬಳಗಾನೂರ ಹಾಗೂ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ರವದಿ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನಿನ ಬಾವಿ, ತೋಟದ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಕುರುಹುಗಳಿವೆ. ಸುಮಾರು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಈ ಬಾವಿ, ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಲ್ಲು, ಶಿಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಾವಿ ಹಾಗೂ ತೋಟದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ, ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರು, ಹೊಯ್ಸಳರು, ವಿಜಯನಗರ ಅರಸರು ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅವನತಿ ನಂತರ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳು ಧ್ವಂಸಗೊಂಡವು. ನಂತರ ಅಳಿದುಳಿದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾವಿ ಹಾಗೂ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೂರ್ತಿ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಮನೆಗಳ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸುಂದರ ಕೆತ್ತನೆಯ ಕಲ್ಲಿನ ಶಿಲೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ತೋಟದ ಮನೆಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿಮುಖ, ಶೈವ ದೇವಾಲಯದ ದ್ವಾರಪಾಲಕ, ದಾನ ಶಿಲಾ ಶಾಸನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಾಚ್ಯಾವಶೇಷಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಮೂರು ತೆಲೆಮಾರಿನಿಂದನಾವು ಅದನ್ನೆ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದಿವಿ. ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಹಾವಿಗಳಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ಯಾವು ನಮಗೆ ಈ ತನಕ ತೊಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಏಳು ಮುಖದ ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಜೀವನಸಾಗಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಾರೆ ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕರು.
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಗೆದಷ್ಟು, ಬಗೆದಷ್ಟು ಪ್ರಾಚ್ಯಾವಶೇಷಗಳು ಬಯಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ನಿಧಿ ಕಣ್ಗಾವಲಾಗಿರುವ ಘಟ ಸರ್ಪಗಳ ಶಿಲೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಿಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಚಿನ್ನದ ಕಾವಲುಗಾಗಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸರ್ಪಗಳಿರುತ್ತವೆಯಾ.?ಈ ನಂಬಿಕೆಗೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಗೆದಷ್ಟು ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಉತ್ಖನನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚ್ಯವಶೇಷಗಳು ಸಿಗ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು ನಿಧಿಯಾಗಲಿ, ಬಂಗಾರವಾಗಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಕಾದುನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.