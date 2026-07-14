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  • /ರಾಜ್ಯದ 141 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಜಲಕ್ಷಾಮ: ಕೇಂದ್ರ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಒತ್ತಾಯ

ರಾಜ್ಯದ 141 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಜಲಕ್ಷಾಮ: ಕೇಂದ್ರ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಒತ್ತಾಯ

ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟಿರುವ ಸಿಎಂ, "ಕರ್ನಾಟಕವು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಬರಪೀಡಿತ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ 77% ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶವು ಅರೆ-ಬರ ಮತ್ತು ಬರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jul 14, 2026, 09:07 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 09:07 PM IST
ರಾಜ್ಯದ 141 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಜಲಕ್ಷಾಮ: ಕೇಂದ್ರ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಒತ್ತಾಯ
Source: Bureau

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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