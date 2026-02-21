English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಬಸ್ ಫುಲ್‌ ರಶ್ ತಳ್ಳಾಟ ನೂಕಾಟ!..ಮಹಿಳೆ ಪತಿಯಿಂದ ಚಾಲಕ ನಿರ್ವಾಹಕನ ಮೇಲೆ ಮನಸೋ ಇಚ್ಚೆ ಹಲ್ಲೆ

ಬಸ್ ಫುಲ್‌ ರಶ್ ತಳ್ಳಾಟ ನೂಕಾಟ!..ಮಹಿಳೆ ಪತಿಯಿಂದ ಚಾಲಕ ನಿರ್ವಾಹಕನ ಮೇಲೆ ಮನಸೋ ಇಚ್ಚೆ ಹಲ್ಲೆ

 shakthi yojane: ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರೀ ಫ್ರೀ.. ಅಂತಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಯಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾ ಹಲವಾರು ಘಟನೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತದೆ ಇದೀಗ ಅಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ..ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು..ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೈಲ್ಸ್..

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 21, 2026, 05:34 PM IST
  • ಫ್ರೀ ಬಸ್‌ನಿಂದ ಬಸ್‌ ಫುಲ್‌ ರಶ್‌..ನೂಕ್ಕಾಟ -ತಳ್ಳಾಟ
  • ಮಹಿಳೆಯ ಗಂಡನಿಂದ ಬಸ್‌ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಗೂಸಾ

ಬಸ್ ಫುಲ್‌ ರಶ್ ತಳ್ಳಾಟ ನೂಕಾಟ!..ಮಹಿಳೆ ಪತಿಯಿಂದ ಚಾಲಕ ನಿರ್ವಾಹಕನ ಮೇಲೆ ಮನಸೋ ಇಚ್ಚೆ ಹಲ್ಲೆ

shakthi yojane: ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡೋಕು ಜಾಗ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಆಗಿಹೋಗಿದೆ.. ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಡೀತಾನೇ ಇರ್ತಾವೆ..‌ ಇಂತಹದ್ದೆ ಘಟನೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ನಡೆದಿದ್ದು.. ಬಸ್ ರಶ್ ನಿಂದ ಚಾಲಕ ನಿರ್ವಾಕರು ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.. ಬಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಆದ ತೊಂದರೆಗಾಗಿ ಆತನ ಪತಿ ಮತ್ತವನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ಮನಸೋ ಇಚ್ಚೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೈಲ್ಸ್..

ಹೌದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ಪಾಡು ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ ತೀರದ್ದಾಗಿದೆ.‌ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಜಗಳ, ಗಲಾಟೆ, ಘರ್ಷಣೆ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿವೆ. ಆದ್ರೆ‌ ಇಲ್ಲೊಂದು ಘಟನೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವಂತಿದೆ. ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಂತಾ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ‌ ಭೂಪನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಪಟಾಲಂ ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಬಸ್ಸನ್ನ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಚಾಲಕ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಮೇಲೆ‌ ಮನಸೋ ಇಚ್ಚೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ.‌. ಬಸ್ ನ ಕಿಟಕಿ ಗಾಜುಗಳನ್ನೇ ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾವಿ ಅತ್ತೆ ಜೊತೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌

ಈ ಘಟನೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಬಾಗೇಶಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹಾಸನದಿಂದ‌ ಅರಸೀಕೆರೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ  KA-21-F-0031 ನಂಬರ್‌ನ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್‌ ಫುಲ್ ರಶ್ ಆಗಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದು  ದುದ್ದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ರಶ್ ಆದ ಬಸ್‌ನ್ನೇ ಹತ್ತಿ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬಸ್ ರಶ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ   ಡೋರ್ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಳಿಸಲು ನಿರ್ವಾಹಕ ಮುಂದೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ‌ ಸಿಟ್ಟಾದ ಮಹಿಳೆ ತಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ನಿರ್ವಾಕನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದಿದ್ದಾಳೆ‌. ಈ ನಡುವೆ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್‌ನಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ಚಾಲಕ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಒಳಗೆ ಕಳಿಸಿ ಬಸ್ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ಆ ಮಹಿಳೆ ನನ್ನನ್ನೇಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ರಿ ಎಂದು ಇಬ್ಬರೊಂಸಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪತಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ಧಾಳೆ.

ಪತ್ನಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕೆರಳಿದ ಪತಿರಾಯ ಬಾಗೇಶಪುರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪತ್ನಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಪತಿ ಬಸ್ ಬರುತ್ತಲೇ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ದಾಂದಲೆ‌ ನಡೆಸಿದ ಆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಡ್ರೈವರ್‌ಗೆ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ  ಬಸ್‌ನ ಕಿಟಕಿಗಳ ಗಾಜುಗಳನ್ನು  ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವೇಳೆ ಕೆಲಕಾಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಗುವಿನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಬಾಗೇಶಪುರದಲ್ಲೇ  ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ನಿಂತಿದೆ. ಇನ್ನು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಚಾಲಕ ಅರಸೀಕೆರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ  ದಾಖಲಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು ಇವರ ಪುಂಡಾಟಕ್ಕೆ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಗಂಡಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಒ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಐವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿ ಶಶಿಕುಮಾರ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆತನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಒಡೆದಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ‌ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ತಲೆ ನೋವಾದ್ರೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದಲೇ ನೌಕರರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ತೋದರೆಗಳಾಗುತ್ತಿರೋದು ಮತ್ತೊಂದು ತರಹದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಇಂತಹ ಪುಂಡರ ವರ್ತನೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಕ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಕಾರುಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 1.2 ಹಾಗೂ 2.4 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಏಕೆ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?..ಈ ಸೀಕ

