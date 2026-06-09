Private Bus Hike: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ (Karnataka Govt) ಮಹತ್ವದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ (Guarantee Schemes) ಈ "ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ" (Shakthi Yojana) ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದೆ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಯೋಜನೆ ಇದೀಗ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಪಗ್ರಸ್ಥವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ, ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಲಸೆಯು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇದೀಗ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಸಂಘಟಕರು ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಕೆ (Private Bus Ticket Price Hike) ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಇನ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದೀಗ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಲಿದೆ.
ಇಂಧನ ದರ ಏರಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದುಬಾರಿ!
ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ಬಸ್ ಆಪರೇಟರಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇನ್ಮೇಲೆ ಶೇ. 5 ರಿಂದ ಶೇ. 8 ರವರೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ವಾಹನ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಬೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನೌಕರರ ವೇತನ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಹೊಸ ದರ ನಿಯಮ ಜೂನ್ 9, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ಬಸ್ ಆಪರೇಟರಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಯ್ಲಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಒಟ್ಟು 8.17 ರೂಪಾಯಿ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಹನಗಳ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ ದರವೂ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ನೌಕರರ ವೇತನ, ತೆರಿಗೆ, ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್, ಟೋಲ್ ದರದಿಂದಾಗಿ ಬಸ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಉಡುಪಿ, ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳೇ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದರ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ ಕರಾವಳಿ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಡೆತ ನೀಡಲಿದೆ. ಹೊಸ ದರ ನಿಯಮದ ಅನ್ವಯ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹಿಂದೆ 95 ರೂ. ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ 100 ರೂ. ಆಗಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಮಣಿಪಾಲಕ್ಕೆ 12 ರೂ.ನಿಂದ 15 ರೂ.ಗೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.