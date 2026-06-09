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Private Bus Ticket Price: ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಎಫೆಕ್ಟ್‌; ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ ಟಿಕೆಟ್‌ ದರ ಏರಿಕೆ

Ticket Price Hike: ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಲಸೆಯು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇದೀಗ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ ಸಂಘಟಕರು ಬಸ್‌ ಟಿಕೆಟ್‌ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 09, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 05:30 PM IST
Private Bus Ticket Price: ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಎಫೆಕ್ಟ್‌; ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ ಟಿಕೆಟ್‌ ದರ ಏರಿಕೆ

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Prajwal B

Prajwal B

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