  • Kannada News
  • Karnataka
  • 1100 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ.. ಶಾಂತಳ್ಳಿ ಕುಮಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಾಗರದಂತೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಭಕ್ತಸಾಗರ!

1100 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ.. ಶಾಂತಳ್ಳಿ ಕುಮಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಾಗರದಂತೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಭಕ್ತಸಾಗರ!

ಸಾವಿರದ ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಂತಳ್ಳಿಯ ಕುಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವದ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಚೋಳರ ಕಾಲದ ಈ ದೇಗುಲ ಹಲವು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಂತಹ ದೇಗುಲದ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ  ಸಹಸ್ರ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪುನೀತರಾದರು.   

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 16, 2026, 07:37 PM IST
  • ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವದ ದೃಶ್ಯ
  • ಸುತ್ತಲೂ ಹಚ್ಚಹಸುರಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ನಡುವೆ ಈ ರಥೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು

1100 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ.. ಶಾಂತಳ್ಳಿ ಕುಮಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಾಗರದಂತೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಭಕ್ತಸಾಗರ!

ರಥವನ್ನು ಎಳೆದು ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ..... ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳು... ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಸೇರಿದ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳು... ಇದು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಂತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವದ ದೃಶ್ಯ....ಎಸ್.....ಸುತ್ತಲೂ ಹಚ್ಚಹಸುರಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ನಡುವೆ  ಈ ರಥೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಶಾಂತಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ರಥವನ್ನು ಎಳೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ರಥ ಮುಖ್ಯ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂತು. ಕೇವಲ ಶಾಂತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಸೇರಿಂತೆ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಕೊಡಗು ಸಂಸದರಾದ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಹಾಗೂ ಸಿಎಂ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಎ.ಎಸ್.ಪೊನ್ನಣ್ಣ ರಥೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಶಾಸಕ ಮಂತರ್ ಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಈ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇನ್ನೂ ಶಾಂತಳ್ಳಿಯ ಕುಮಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1100 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಕಳೆದ 67 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಥೋತ್ಸವವನ್ನು  ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಐದು ದಿನಗಳು ನಡೆಯುವ  ಈ ಉತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊರಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಕ್ತಾಧಿಗಳು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಥೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವ ಶಾಂತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜನರು ಪ್ರತೀ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿ ನಾಡಿನ ಸುಭೀಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

...Read More

Shantalli Kumaralingeshwara

