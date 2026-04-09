ಶರಣ್ಯ ಪತ್ತೆಯಾದ ರೀತಿ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ; ನಕ್ಸಲ್ ನಂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯಾಗಲಿ ಎಂದ ಬಿಜೆಪಿ

ಮಡಿಕೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಶರಣ್ಯ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಆಯಾಮ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಶರಣ್ಯ ಪತ್ತೆಯಾದ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ನಡವಳಿಕೆ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದರ ಹಿಂದೆ 'ಕಾಣದ ಕೈಗಳ' ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂದು ಮಡಿಕೇರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮಂಡಲದ ಪ್ರಮುಖರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ನಾಪೋಕ್ಲು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ಶರಣ್ಯಳನ್ನು ಮರಳಿ ಕರೆಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಘಟನೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ದೂರು ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು, ಶರಣ್ಯ ಪತ್ತೆಯಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣವಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚು ಅಡಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಇಡೀ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ನಕ್ಸಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಭಾಗವೇ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರದ ಹುಚ್ಚಿನಿಂದ ನಡೆದ ನಾಟಕವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ.ಕೊಡಗಿನ ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರುವ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಹುನ್ನಾರ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರಬಹುದೇ ಎಂದು ನಾಯಕರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಶರಣ್ಯ ಪತ್ತೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಆಕೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸದೆ ಅಷ್ಟು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೇನಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶರಣ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.