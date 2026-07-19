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ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆ ನೀಡಿ ಗಂಡನ ಕನಸಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ: ಪತ್ನಿಯ ತ್ಯಾಗ ನೆನೆದು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದ ಎಚ್‌.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ

HD DeveGowda on Chennamma: ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರ ತ್ಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರು, ʼಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಒಡವೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೊಸ ಒಡವೆ ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನೂ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರೂ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಆತ್ಮಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಿದ ಮಹಿಳೆ ನನ್ನ ಪತ್ನಿʼ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Jul 19, 2026, 09:59 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 09:59 AM IST
ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆ ನೀಡಿ ಗಂಡನ ಕನಸಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ: ಪತ್ನಿಯ ತ್ಯಾಗ ನೆನೆದು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದ ಎಚ್‌.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ
Source: Bureau

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

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