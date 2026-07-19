/ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆ ನೀಡಿ ಗಂಡನ ಕನಸಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ: ಪತ್ನಿಯ ತ್ಯಾಗ ನೆನೆದು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದ ಎಚ್‌.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ

ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಅನೇಕ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಏರಿಳಿತಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ನೋವು-ನಲಿವು, ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ತೋರಿದ ಅಚಲ ಬೆಂಬಲದ ಕುರಿತು ಇಬ್ಬರೂ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಂಡನ ರಾಜಕೀಯ ಕನಸು ನನಸಾಗಿಸಲು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳನ್ನ ಮೌನವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಘಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ನಾನು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಸಹಕಾರವೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಅವರ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಈ ಹಂತ ತಲುಪುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಭಾವುಕರಾದರು. ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಘಟನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಟೆಂಡರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಚೀಟಿ ಬರೆದು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸದೆ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಬಹುತೇಕ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ತಾಳಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಮೂಗುತಿ, ಓಲೆ, ನತ್ತು ಸೇರಿದಂತೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಗಂಡನ ರಾಜಕೀಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
"ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಒಡವೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೊಸ ಒಡವೆ ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನೂ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರೂ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಆತ್ಮಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಿದ ಮಹಿಳೆ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ" ಎಂದು ದೇವೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕುಟುಂಬದ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಘಟನೆಯಾದ ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ದೇವೇಗೌಡರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಮಗ ಹೆಚ್.ಡಿ.ರೇವಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದ್ದರೂ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಅಂದು ಏನಾಗಿತ್ತು..?
ಫೆಬ್ರವರಿ 21, 2001ರಂದು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ನಡುಗಿಸಿದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರ ಪತ್ನಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಸೊಸೆ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣರ ಮೇಲೆ ಭೀಕರ ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿಯ ಕರಾಳ ಸತ್ಯವನ್ನ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವೈಷಮ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರ ತಮ್ಮನ ಮಗನೇ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆಂದು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಪಿತೂರಿ ಇತ್ತು ಎಂದು ದೇವೇಗೌಡರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ʼನನ್ನ ಮಗ ಹೆಚ್.ಡಿ.ರೇವಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಹಾದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ರೇವಣ್ಣ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಸೊಸೆಯನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಗನೇ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಿದ್ದರೂ, ಆತನ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿತ್ತುʼ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ ಮಗನಿಗೆ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮುಂದೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ದೇವೇಗೌಡರು ತಿಳಿಸಿದರು. ʼನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತು. ಆತ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆತನ ಮಗ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕುವರೆ ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಮ್ಮನ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಮನನೊಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. 'ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಸಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಆತನ ಮಗನನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವನಿಗೂ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ತೋರಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆʼ ಅಂತಾ ದೇವೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆ ನಂತರ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ನೋವನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ದೇವೇಗೌಡರು, ʼಆಸಿಡ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ನಾನು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೋಪ್ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಆ ಘಟನೆಯನ್ನ ನೆನಪಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ನೋವು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಉಳಿದಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಆಗ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು" ಎಂದು ಭಾವುಕರಾದರು.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮದುವೆಯಾದಾಗ ತಮಗೆ ಕೇವಲ 17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, "ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅತಿಥಿಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ, ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನೇ ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಬೇಸರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರಳ ಬದುಕೇ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಮುದ್ದೆಗಿಂತ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೂ, ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೆವು ಎಂದರು. ಯಾವುದೇ ಹಠ, ವೈಭವದ ಆಸೆ ಅಥವಾ ಆಡಂಬರ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ದೇವೇಗೌಡರ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರು, "ಅವರು ಹೊರಗೆ ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸಹ ದೇವೇಗೌಡರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದವು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿರಿ, ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂತಾ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ದೇವೇಗೌಡರನ್ನ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಗುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವುಕರಾದರು. ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯ ನಡುವಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಈ ದೀರ್ಘ ದಾಂಪತ್ಯದ ಬಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು.
ರಾಜಕೀಯದ ಕಠಿಣ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ, ಹುದ್ದೆ, ಕೀರ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲವೇ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನ ದೇವೇಗೌಡರು ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ ಮನದಟ್ಟಾಗಿಸಿದರು. ಗಂಡನ ಕನಸು ನನಸಾಗಲೆಂದು ಮೌನವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಪತ್ನಿಯ ಕಥೆ, ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿಯಂತಹ ದುರ್ಘಟನೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಾಗಿದ ಈ ದಂಪತಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು.