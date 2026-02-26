English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ರೆಸಾರ್ಟ್ ದುರಂತ - ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಾವು

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ರೆಸಾರ್ಟ್ ದುರಂತ - ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಾವು

ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮುಗಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಿಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ಈಜಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಇದಕ್ಕಿದಂತೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿದ್ದಾಳೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 26, 2026, 12:54 AM IST
  • ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಇದಕ್ಕಿದಂತೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿದ್ದಾಳೆ
  • ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ತಬ್ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ
  • ಇದಕ್ಕಿದಂತೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಿಂದ ಶವವಾಗಿ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ

Trending Photos

EPFO &#039;ಸಿಂಗಲ್ ಪೂಲ್&#039; ಯೋಜನೆ: ಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿದರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
camera icon6
EPFO
EPFO 'ಸಿಂಗಲ್ ಪೂಲ್' ಯೋಜನೆ: ಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿದರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ʻಈʼ ಪದಾರ್ಥ ಬೆರೆಸಿ ತಿಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟರ್‌ ಆಗುತ್ತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶೇಕರಣೆಯಾದ ಯೂರಿಕ್‌ ಆಸಿಡ್‌! ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತೆ ಹರಳು
camera icon9
curd increase uric acid
ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ʻಈʼ ಪದಾರ್ಥ ಬೆರೆಸಿ ತಿಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟರ್‌ ಆಗುತ್ತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶೇಕರಣೆಯಾದ ಯೂರಿಕ್‌ ಆಸಿಡ್‌! ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತೆ ಹರಳು
EPFO: ಇಪಿಎಫ್ ಕಾರ್ಪಸ್.. 25 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
camera icon5
epf corpus calculation
EPFO: ಇಪಿಎಫ್ ಕಾರ್ಪಸ್.. 25 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಓದಿರುವುದು ಏನು.. ವಿವಾಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಸತ್ಯ!
camera icon6
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಓದಿರುವುದು ಏನು.. ವಿವಾಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಸತ್ಯ!
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ರೆಸಾರ್ಟ್ ದುರಂತ - ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಾವು

ಆಕೆ ಮದುವೆ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬ ಪೋಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಳು,ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಎನ್‌ಜಿಓ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಸಂಸ್ಥೆವತಿಯಿಂದ ಎರಡು‌ ದಿನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು..ಆದ್ರೆ ಅದೇನಾಯ್ತೋ ಗೋತ್ತಿಲ್ಲಾ ಇದಕ್ಕಿದಂತೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಿಂದ ಶವವಾಗಿ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ...ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅದ್ಯೇನು ಆಯ್ತು ಘಟ‌ನೆ ನಡೆದಿದಾದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೀರಾ?

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊ*ಲೆ ಕೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್:‌ ದರ್ಶನ್ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

ಹೀಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸಿರುವ ನೂರಾರು ಜನ,ಕಣ್ಣೀರಾಕುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಳಿ..ಹೌದು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದಲಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಾ ಎಂಬುವವರ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ‌ ಜೊತೆ ಸುಂದರ ಸಂಸಾರ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ರು..ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಗಂಡನ ಹೆಗಲಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದ ರೇಖಾ ಎಫ್ಇಎಸ್ ಎಂಬ ಎನ್‌ಜಿಓ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು‌ ಭದ್ರತೆ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು...ಕೆಲಸ ನಿಮಿತ್ತ ಎರಡು‌ ದಿನಗಳ‌ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ವನ್ನು ಇದೇ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂತಡಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ನೇಚರ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರು..ಇನ್ನು ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮುಗಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಿಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ಈಜಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಇದಕ್ಕಿದಂತೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಕುಚುಕು ಗೆಳೆಯನನ್ನೇ ಅನ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ ರಘು..! ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ..?

ಇನ್ನೂ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈಜಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ರೇಖಾ ಸಾವಿಗೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾಲೀಕರು ಯಾವುದೇ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಹಿನ್ನಲೇ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದಾಗಿ ಪತಿ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾಲೀಕರ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ದೂರು‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೇ ಕುಟುಂಬದ ದೋಣಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೇಖಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈಗ ಬರಸಿಡಿಲು ಬಂದಂತಾಗಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ತಬ್ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
 

About the Author
Shidlaghatta Resort tragedyFemale employeeKarnataka NewsKannada news

Trending News