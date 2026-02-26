ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ರೆಸಾರ್ಟ್ ದುರಂತ - ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಾವು

ಆಕೆ ಮದುವೆ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬ ಪೋಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಳು,ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಎನ್ಜಿಓ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಸಂಸ್ಥೆವತಿಯಿಂದ ಎರಡು ದಿನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು..ಆದ್ರೆ ಅದೇನಾಯ್ತೋ ಗೋತ್ತಿಲ್ಲಾ ಇದಕ್ಕಿದಂತೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಿಂದ ಶವವಾಗಿ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ...ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅದ್ಯೇನು ಆಯ್ತು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದಾದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೀರಾ?
ಹೀಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸಿರುವ ನೂರಾರು ಜನ,ಕಣ್ಣೀರಾಕುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಳಿ..ಹೌದು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದಲಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಾ ಎಂಬುವವರ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸುಂದರ ಸಂಸಾರ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ರು..ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಗಂಡನ ಹೆಗಲಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದ ರೇಖಾ ಎಫ್ಇಎಸ್ ಎಂಬ ಎನ್ಜಿಓ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಭದ್ರತೆ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು...ಕೆಲಸ ನಿಮಿತ್ತ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ವನ್ನು ಇದೇ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂತಡಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ನೇಚರ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರು..ಇನ್ನು ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮುಗಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಿಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ಈಜಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಇದಕ್ಕಿದಂತೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಇನ್ನೂ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈಜಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ರೇಖಾ ಸಾವಿಗೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾಲೀಕರು ಯಾವುದೇ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಹಿನ್ನಲೇ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದಾಗಿ ಪತಿ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾಲೀಕರ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೇ ಕುಟುಂಬದ ದೋಣಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೇಖಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈಗ ಬರಸಿಡಿಲು ಬಂದಂತಾಗಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ತಬ್ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.