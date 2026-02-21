ಬಂಗಾರದಂತ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಳುವಾಯ್ತು ಮದ್ಯ..! ಪೊಲೀಸಪ್ಪನ ಆ ಒಂದೇ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಳಾ ಸ್ವಾತಿ.?

ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ಹೋದ ಪತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡನಾ ಗಂಡ ಆ ದಂಪತಿ ಹೊಸ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಾಗಿತ್ತು. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತಂಗಾಳಿ ಬೀಸುವಾಗಲೇ ಪತಿ ಕುಡಿತದ ಚಟಕ್ಕೆ ದಾಸನಾದ, ಅದು ಮುಂದೆ ಇಬ್ಬರ ಬದುಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
ಹೌದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಐಎಸ್ಎಫ್ (KSISF) ನಲ್ಲಿ ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದ ಜಗದೀಶ್ ಸ್ವಾತಿಯವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಭದ್ರಾವತಿಯ ಹೊಸ ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದ ಈ ದಂಪತಿ ಕುಟುಂಬದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದವು. ಜಗದೀಶ್ ದಿನಕಳೆದಂತೆ ಕುಡಿತದ ಚಟಕ್ಕೆ ದಾಸನಾಗಿದ್ದ. ಪತಿ ಪಾನಮತ್ತರಾಗಿ ಹೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಸ್ವಾತಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಕಳಿಸಿರುವ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಜಗದೀಶ್ ತಾನು ಸಾಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ನೇಣಿಗೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣ ಭದ್ರಾವತಿಯ ನ್ಯೂಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಪತಿಯ ಅಗಲಿಕೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಐದು ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಿ, ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಾತಿ ಸಾವಿಗೂ ಮುನ್ನ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸಂದೇಶ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯೊಂದರ ದಫೇದಾರ್ ಒಬ್ಬರು, ನಿನ್ನ ಪತಿಯ ಸಾವಿಗೆ ನೀನೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸ್ವಾತಿ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಆರೋಪದಿಂದ ನೊಂದ ಸ್ವಾತಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಡೆತ್ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ? : ಡೆತ್ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಕ್ಷಮಿಸಿ.. ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ದೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಜನಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ನಂಗೆ ತಡಿಯೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗಂಡ ಸತ್ತಿದ್ದು ಫುಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೆದ್ರುಸೋಕೆ ಹೋಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಆದರೆ, ಈ ಪೊಲೀಸ್ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಏನೇನೋ ಜನಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹೇಳಿರೋದು ನಂಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತಾಯ್ತು, ಆವ್ನುನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಾನೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನಾನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ದೆ ಆ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯ ತಾಯಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಗಳು ಸ್ವಾತಿ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಪೊಲೀಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಳು.. ಆ ಪೊಲೀಸ್ನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೋದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಇದೇ ಊರಿನವನಂತೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅವನು ಪರಿಚಯನೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರವನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ಲು. ಆತ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಏನೇನೋ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ಎಂದು ನೋವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನ್ನ ಮಕ್ಳುನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜಗದೀಶ್ ಸಾವಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಾತಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮೋಹನ್ ಮಾಡಿರುವ ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳೇ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಘಟನೆಯ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಎಸ್ಪಿ ನಿಖಿಲ್ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.