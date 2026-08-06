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ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ಅವಾಂತರ!.. ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಮರ ಸವಾರ ಜಸ್ಟ್‌ ಮಿಸ್‌

Chikamagaluru bike accident: ಬೈಕ್‌ ಮೇಲೆ ಬೃಹತ್‌ಗಾತ್ರದ ಮರಬಿದ್ದು, ಬೈಕ್‌ ಸವಾರ ಕೂದಲು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾರಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 06, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 03:44 PM IST
ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ಅವಾಂತರ!.. ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಮರ ಸವಾರ ಜಸ್ಟ್‌ ಮಿಸ್‌

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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