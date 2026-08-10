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ಬ್ರೇಕ್‌ ಫೆಲ್ಯೂರ್‌ 100 ಅಡಿ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದ ಲಾರಿ.. ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನರ್‌ ಜಸ್ಟ್‌ ಮಿಸ್‌!

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಲಾರಿಯೊಂದರ ಬ್ರೇಕ್‌ ಫೆಲ್ಯೂರ್‌ ಆಗಿ 100 ಅಡಿ ಆಳದ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿಬಿದ್ದಿರುವ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 10, 2026, 09:18 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 09:18 AM IST
ಬ್ರೇಕ್‌ ಫೆಲ್ಯೂರ್‌ 100 ಅಡಿ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದ ಲಾರಿ.. ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನರ್‌ ಜಸ್ಟ್‌ ಮಿಸ್‌!

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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