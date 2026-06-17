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Body Builder Heart Attack: ಕಿಲ್ಲರ್‌ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ 26 ವರ್ಷದ ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡರ್‌ ಸಾವು

Heart Attack: 26 ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್‌ ಸುಶೀಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂಬವರು ಜಿಮ್‌ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದಿಢೀರ್‌ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 17, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 12:57 PM IST
Body Builder Heart Attack: ಕಿಲ್ಲರ್‌ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ 26 ವರ್ಷದ ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡರ್‌ ಸಾವು

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Prajwal B

Prajwal B

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Body Builder Heart Attack: ಕಿಲ್ಲರ್‌ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ 26 ವರ್ಷದ ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡರ್‌ ಸಾವು
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