/Government School: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳೋರೆ ಇಲ್ವಾ? ಭಯದಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು

Shivamogga: ಕರ್ನಾಟಕ (Karnataka) ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕರಾವಳಿ, ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಅವಾಂತರಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಂಗಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ (Primary School) ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೀವಭಯದಲ್ಲೇ ಪಾಠ ಕೇಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, 1936 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದೇವಂಗಿ ಶಾಲೆಗೆ 1950 ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ವಜ್ರಮಹೋತ್ಸವವೇ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದು, ಅದರ ಆಯುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮರದ ಪಕ್ಕಾಸು ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಮಳೆಗಾಲದ ವೇಳೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೂ ಸಹ ಟಾರ್ಪಲ್ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಓದಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಶಾಲೆ ಈಗ ಕುಸಿತದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಅದರ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ ಟಾರ್ಪಲ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಉಡಾಫೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಟಾರ್ಪಲ್ ಏನೋ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಹಾನಿಯಾದರೆ ಅದರ ಹೊಣೆ ನೀವು ಹೊರುತ್ತೀರಾ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಅವರು, ಒಪ್ಪುವುದಾದರೆ ಒಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೀಲ್ ಮತ್ತು ಸಹಿ ಹಾಕಿಕೊಡಿ" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನೀವೇ ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕುಸಿಯದೆ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತದೆ?" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.