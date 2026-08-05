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Government School: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳೋರೆ ಇಲ್ವಾ? ಭಯದಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು

Shivamogga School: ಇದೀಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಂಗಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ (Primary School) ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೀವಭಯದಲ್ಲೇ ಪಾಠ ಕೇಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 05, 2026, 03:03 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 03:03 PM IST
Government School: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳೋರೆ ಇಲ್ವಾ? ಭಯದಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು

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Prajwal B

Prajwal B

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