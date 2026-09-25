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ಲಂಚ ಪಡೆಯುವಾಗಲೇ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿ; ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎನ್‌ಒಸಿ ಡೀಲ್!

shivamogga fire officer red handed: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯವ ಶಿಕಾರಿಪುರದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಅನೂಪ್, ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ "ನಂದಗೋಕುಲ" ಎಂಬ ಪ್ರಿ-ಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಾಗಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಎನ್‌ಒಸಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Sep 25, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 01:07 PM IST
ಲಂಚ ಪಡೆಯುವಾಗಲೇ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿ; ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎನ್‌ಒಸಿ ಡೀಲ್!

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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