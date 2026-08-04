/ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ ಅನಾಥರಾದ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕಿಯ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ (9) ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಾ (6) ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರು ಅನಾಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕರಗೋಳ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಉತ್ತಮ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು. ಮೃತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ , ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ (30) ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ನಾಗವೇಣಿ (27) ಜುಲೈ 30 ರಂದು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಗೆ 1,000 ರೂ. ಸಂಪಾದಿಸುವ ಭರವಸೆಯಿಂದ ತೆರಳಿದ್ದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಿನಗೂಲಿ ಕೇವಲ 250 ರೂ. ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು.
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ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಂಬಂಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಕ್ಕರಗೋಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಳಸದ ಅಡಕೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು, ಇದು ದಂಪತಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಶನಿವಾರ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಮರಳಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಪಟ್ಟಣ ತೊರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಎಂದು ಸಾಹುಕಾರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಾಸಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಬದುಕುಳಿದವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲೀಕ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಅಂಜನಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ. ನಿಖಿಲ್ ಡಿಎಚ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಸೀಬಿನಕರೆ ಬಳಿ ಇರುವ ಈ ಶೆಡ್ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ ಅವರ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 25 ಜನರು ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ, ಇದನ್ನು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.