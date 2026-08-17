Malpe fisherman drowning death: ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಮೀನುಗಾರನೊಬ್ಬ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಸಂಜೀವ (33) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಲ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ರಜತ ಎಂಬ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಂದು ಅವರು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು. ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಲೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಲವಾದ ಅಲೆ ದೋಣಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಸಂಜೀವ ಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕಾಣೆಯಾದರು.
ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಲ್ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಜೀವನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಮೀನುಗಾರರ ಜೀವನ ಇವರ ಬದುಕು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನದಿ, ಕೆರೆ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದ ತೀರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಿರುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುತ್ತಾರೆ.ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ ವಿಧಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೆಣೆದ ಬಲೆಗಳು, ದೋಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಳವನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು. ಯಾಂತ್ರಿಕ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ , ದೊಡ್ಡ ಬೋಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು.
ಸದ್ಯ ಸಜೀವ ಎಂಬುವವರು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ರೇ ಈಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ.