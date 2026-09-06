/ಬ್ರೇಕ್ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಅಂಗಡಿ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಲಾರಿ

ಮೂಡುಬಿದಿರೆ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6, ಭಾನುವಾರ ತೋಡಾರ್ನ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ಆರ್ಚ್ ಬಳಿ ಲಾರಿಯೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿ ಅಂಗಡಿಯ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಅಂಗಡಿಯೊಂದು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ. ಯೆನೆಪೋಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಗೇಟ್ನಿಂದ ಲಾರಿ ಹೊರಬಂದು ಮೇಲಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ವಾಹನವು ಬ್ರೇಕ್ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು, ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಉರುಳಿ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಗಡಿಯ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಿದ್ದು, ರಚನೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಯಿತು.
ಯೆನೆಪೋಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಗೇಟ್ನಿಂದ ಲಾರಿ ಹೊರಬಂದು ಮೇಲಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವಾಹನವು ಬ್ರೇಕ್ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು, ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಉರುಳಿ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಗಡಿಯ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಿದ್ದು, ರಚನೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಯಿತು.