  • Kannada News
  • Shivamogga
  • ಸೊಸೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಬರೆದು ತಾಯಿ ಮಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣು

ಸೊಸೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಬರೆದು ತಾಯಿ ಮಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣು

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 5, 2025, 10:32 PM IST
  • ಡಾ. ಜಯಶ್ರೀ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಗೈನಕಾಲಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೈದ್ಯೆ
  • ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆಕಾಶ್‌ರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು
  • ಈ ಆಘಾತದಿಂದ ಹೊರಬರಲಾರದೇ ಆಕಾಶ್ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು.

ಮಾರ್ನಿಂಗ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ಪಾಸ್ಟ್‌ಗೆ ಬ್ರೆಡ್‌ ಆಮ್ಲೆಟ್‌ ತಿನ್ನೋದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವೇ?
camera icon4
Health Tips
ಮಾರ್ನಿಂಗ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ಪಾಸ್ಟ್‌ಗೆ ಬ್ರೆಡ್‌ ಆಮ್ಲೆಟ್‌ ತಿನ್ನೋದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವೇ?
ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಸಿಗುವ ಈ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಿ ಅಥವಾ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ, ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ !
camera icon10
ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಸಿಗುವ ಈ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಿ ಅಥವಾ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ, ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ !
ಮಿಕ್ಕಿರುವ ಅನ್ನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸೇವಿಸಬಹುದು! ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರ
camera icon6
Rice
ಮಿಕ್ಕಿರುವ ಅನ್ನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸೇವಿಸಬಹುದು! ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರ
2025 ರಲ್ಲಿ Google ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ ಟಾಪ್ 10 ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿವು!
camera icon10
2025 Most Searched Movies
2025 ರಲ್ಲಿ Google ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ ಟಾಪ್ 10 ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿವು!
ಸೊಸೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಬರೆದು ತಾಯಿ ಮಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣು

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನಗರದ ಅಶ್ವಥ್ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ. ಜಯಶ್ರೀ (55) ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರ ಆಕಾಶ್ (34) ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ತಾಯಿ ಡಾ. ಜಯಶ್ರೀ ಮನೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಮಗ ಆಕಾಶ್ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೂ ಮುನ್ನ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಬರೆದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಆಕಾಶ್‌ರ ಸೊಸೆ (ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ) ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಡಾ. ಜಯಶ್ರೀ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಗೈನಕಾಲಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೈದ್ಯೆ. ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆಕಾಶ್‌ರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಈ ಆಘಾತದಿಂದ ಹೊರಬರಲಾರದೇ ಆಕಾಶ್ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು.

ಈ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ಮತ್ತೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಘಟನೆಯು ವಿನೋಬನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ-ಮಗನ ಸಾವು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಘಾತ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

