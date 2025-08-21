English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸಹೋದರರ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ: ಕೊ*ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ... ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲ, ಇದುವೇ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ

Shivamogga News: ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ... ಸಹೋದರರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಜಗಳ ಕೊ*ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿರುವ ದುರ್ಘಟನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಬಳಿಯ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಲೇಔಟ್  ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Aug 21, 2025, 02:23 PM IST
  • ಸಹೋದರರ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ
  • ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿದ ಹನುಮಂತ
  • ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆ, ಇಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿದ ಸಂತ್ರಸ್ತ

ಸಹೋದರರ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ: ಕೊ*ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ... ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲ, ಇದುವೇ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ

Shivamogga Crime News: ಅವರಿಬ್ಬರು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ. ಯಾವಾಗಲೂ ಜೊತೆಗಿರುವ ಜನ್ಮದ ಜೋಡಿ. ಸಹೋದರರ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ದ್ವೇಷದ ಎರಕ ಒಯ್ದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅದೊಂದು ಘಟನೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಅಂಗ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಿಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತಮ್ಮನೇ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಮಹೂರ್ತ ಇಟ್ಡು, ನೆತ್ತರು ಹರಿಸಿದ್ದಾನೆ. 

ಏನಿದು ಘಟನೆ?
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಿನೋಬನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊ*ಲೆ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆದಿನ ಯುವಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿಯಲಾಗಿದ್ದು, ಆತ ಇಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಎಫ್​ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಆರೋಪಿ ಸಹ ಪೊಲೀಸ್ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ರೌಡಿ ಶೀಟರ್‌ಗಳ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಿ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಹು.ಧಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್

ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಬಳಿಯ ಲೇಔಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನ ನಾಯ್ಕ್ ಎಂಬಾತ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗ ಹನುಮಂತ ನಾಯ್ಕ್​ನೇ ಕೊ*ಲೆ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಜಗದೀಶನನ್ನ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 

ಜಗದೀಶ ಹಾಗೂ ಹನುಮಂತ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳು, ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ತಗಾದೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಪಘಾತ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಖರ್ಚು ಜಗದೀಶ್​ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಆರೋಪ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು 

ಮೇಲಾಗಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಾದ ಊನದ ಬಗ್ಗೆ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಜಗದೀಶ್ ಆಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಗಳವಾಗಿ ಹನುಮಂತ ಜಗದೀಶನನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರ, ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದೆ ವಿನೋಬ‌ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

