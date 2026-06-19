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ಲಾಂಗ್‌ ಹಿಡಿದು ನಯನಾ ಮೋಟಮ್ಮ ಆಪ್ತನ ರೌಡಿಸಂ : ತಲ್ವಾರ್‌ ಹಿಡಿದು ಕೇಕ್‌ ಕಟ್‌ ಮಾಡಿ ಯುವಕನ ಪುಂಡಾಟ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಯಾಕೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಲ್ವಾರ್‌, ಲಾಂಗ್‌ಗಳ ಸದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಶಾಸಕಿ ನಯನಾ ಮೋಟಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಲಾಂಗ್‌ ಹಿಡಿದು ಅವಾಜ್‌ ಹಾಕಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.. ಇದರ ನಡುವೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಯೊಬ್ಬ ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಲ್ವಾರ್‌ ಹಿಡಿದು ಕೇಕ್‌ ಮಾಡಿ ಪುಂಡಾಟ ಮೆರೆದ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jun 19, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 01:29 PM IST
ಲಾಂಗ್‌ ಹಿಡಿದು ನಯನಾ ಮೋಟಮ್ಮ ಆಪ್ತನ ರೌಡಿಸಂ : ತಲ್ವಾರ್‌ ಹಿಡಿದು ಕೇಕ್‌ ಕಟ್‌ ಮಾಡಿ ಯುವಕನ ಪುಂಡಾಟ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಲಾಂಗ್‌ ಹಿಡಿದು ನಯನಾ ಮೋಟಮ್ಮ ಆಪ್ತನ ರೌಡಿಸಂ : ತಲ್ವಾರ್‌ ಹಿಡಿದು ಕೇಕ್‌ ಕಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಕಿಡಿಗೇಡಿ!
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