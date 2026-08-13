/ತಪ್ಪಿದ ಸಚಿವ ಗಿರಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆ..! ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ಶಾಸಕ ಬೇಳೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ರಾಜ್ಯ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ವೇಳೆ ತಮಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಬರಿ ಬೇಸರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅತೀವ ನೋವುಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಬೇಳೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿತ್ತು. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸೇರ್ಪಡೆಗಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಘಳಿಗೆಯವರೆಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದರೂ ಸ್ಥಾನ ಕೈತಪ್ಪಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಆದರೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾತಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಿ ನೋವನ್ನು ನುಂಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
'ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು' : ತಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ಬೇಳೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, "ತಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಲು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದರೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿ" ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.
ಬಿಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ 'ಮನೆಯೊಂದು ಮೂರು ಬಾಗಿಲು' ಮಾದರಿಯ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗುತ್ತಾರೆಯೇ? ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆತ್ಮೀಯರಿದ್ದಾರೆ, ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ್ದಾರಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವಿರುವಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರುವ ಅಗತ್ಯವೇನಿದೆ? 2028ರಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇನೂ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಹಾಲಪ್ಪಗೆ ಖಾರವಾದ ತಿರುಗೇಟು : "ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಹಾಲಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದ ಬೇಳೂರು, "ತಾವು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ 6 ತಿಂಗಳು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಹಾಲಪ್ಪ ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ತಾವೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಲು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಘಟನೆ ಹಾಲಪ್ಪನವರಿಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿರಬೇಕು" ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.