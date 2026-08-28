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15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ದೋಣಿ ಅಪಘಾತ!.. ಕರಾವಳಿ ಮೀನುಗಾರರಲ್ಲಿ ಕಳವಳ

ಕುಂದಾಪುರ: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಲ್ಪೆಯಿಂದ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮರವಂತೆವರೆಗಿನ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗು ಅಪಘಾತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಮೀನುಗಾರ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆ, ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮರವಂತೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ದೋಣಿ ಅಪಘಾತಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮೂವರು ಮೀನುಗಾರರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 28, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 01:06 PM IST
15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ದೋಣಿ ಅಪಘಾತ!.. ಕರಾವಳಿ ಮೀನುಗಾರರಲ್ಲಿ ಕಳವಳ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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