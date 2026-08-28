/15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ದೋಣಿ ಅಪಘಾತ!.. ಕರಾವಳಿ ಮೀನುಗಾರರಲ್ಲಿ ಕಳವಳ

ಕುಂದಾಪುರ: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಲ್ಪೆಯಿಂದ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮರವಂತೆವರೆಗಿನ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗು ಅಪಘಾತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಮೀನುಗಾರ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆ, ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮರವಂತೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ದೋಣಿ ಅಪಘಾತಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮೂವರು ಮೀನುಗಾರರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ವೇಗ ಮತ್ತು ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ದೋಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೀನುಗಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಲವಾದ ಅಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯು ಮೀನುಗಾರರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ದಡಕ್ಕೆ ಮರಳುವಾಗ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಮೀನುಗಾರರ ಆಗ್ರಹ
ಮೀನುಗಾರರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಧರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೀನುಗಾರರು ಈಗ ಈ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
''ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮೀನುಗಾರನು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಧರಿಸಬೇಕು. ನಿಯಮವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮೀನುಗಾರ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿದರು.
ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಾಯಕ ರಮೇಶ್ ಕುಂದರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಲವಾದ ಅಲೆಗಳು ದೋಣಿಯ ನಾರಿನ ರಚನೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದಾಗ ನೀರು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.
"ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ರಚನೆ ಬಲವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಫೈಬರ್ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದು ಒಡೆದರೆ, ನೀರು ದೋಣಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರು ಎಂಜಿನ್ಗೆ ತಲುಪಿದರೆ, ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು, ಮೀನುಗಾರರು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ದೋಣಿ ಅಪಘಾತಗಳ ಹಿಂದಿನ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು
ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೀನುಗಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಲವಾದ ಅಲೆಗಳು, ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿನ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದು ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರುಗಳ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಗಳು, ದೋಣಿಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮತ್ತು ಹೊರಡುವ ಚಾನಲ್ಗಳು ಸಹ ಬಲವಾದ ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬ್ರೇಕ್ವಾಟರ್ಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಕೊರತೆಯು ದೋಣಿಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಚಲನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೀನುಗಾರರು
ಮಂಗಳೂರು, ಮಲ್ಪೆ, ಗಂಗೊಳ್ಳಿ, ಹೆಜಮಾಡಿ, ಕೊಡೇರಿ, ಅಳ್ವೆಗದ್ದೆ, ಕಾರವಾರ, ಭಟ್ಕಳ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನಾವರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಹೂಳೆತ್ತುವಿಕೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.ಮೀನುಗಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೂಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದರಿಂದ ಬಂದರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಆಳ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ದೋಣಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊರಹೋಗಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಮೀನುಗಾರರು ಸುಧಾರಿತ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ
ಬಂದರು ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮೀನು ಇಳಿಯುವ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಬಳಿ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೀನುಗಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ದೋಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಹಡಗುಗಳು ಪ್ರವಾಹದ ಬಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಬಹುದು, ಇದು ಜೀವಹಾನಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಪಘಾತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರು ಬದುಕುಳಿಯಲು ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೀನುಗಾರರು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಅವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.