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ಬ್ರೇಕ್‌ ಫೇಲ್‌ನಿಂದ ಬಸ್‌ ರಿವರ್ಸ್‌!.. ಸಾಲು ಸಾಲು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಹಾನಿ!

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ: ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಆಗುಂಬೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಹಠಾತ್ ಬ್ರೇಕ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ನಾಲ್ಕು ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಜಖಂಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Sep 02, 2026, 08:18 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 08:18 PM IST
ಬ್ರೇಕ್‌ ಫೇಲ್‌ನಿಂದ ಬಸ್‌ ರಿವರ್ಸ್‌!.. ಸಾಲು ಸಾಲು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಹಾನಿ!

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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