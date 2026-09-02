/ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಔಷಧಿ ಜಾಲ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ.. ಅಸಲಿ ತನಿಖೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ SIT

ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಔಷಧಿ ಜಾಲ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿರುವ ಎಸ್ಐಟಿ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ. ನಕಲಿ ಔಷಧಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಾ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ನಕಲಿ ಔಷಧಿ ಸಾಗಾಟದಲ್ಲೂ ಈ ಜಾಲದ ಕೈವಾಡವಿತ್ತು ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಹೌದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ರಾಮನಗರ ಹಾಗೂ ಬಿಡದಿಯ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಔಷಧಿಗಳ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ನಕಲಿ ಔಷಧ ಮಾರಾಟದ ಕಿಂಗ್ಪಿನ್ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣದ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ್ದನು. ಇದೀಗ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಕಲಿ ಔಷಧಿ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ.
ಎಸ್ಐಟಿಯಿಂದ ಅಸಲಿ ತನಿಖೆ:
ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ತನಿಖೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಕಲಿ ಔಷಧಿಗಳ ತಯಾರಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನುವ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸತ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಗತ್ಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳೂ ಕೂಡ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎಸ್ಐಟಿಯು ನಕಲಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ನಕಲಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ? ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಕಾದಿದೆ ಸಂಕಷ್ಟ..!
ಈ ನಕಲಿ ಔಷಧಿ ಜಾಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹಲವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ನಕಲಿ ಔಷಧಿ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಐಟಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ನೊಟೀಸ್ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ನಕಲಿ ಔಷಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ನೊಟೀಸ್ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಲಿರುವ ಎಸ್ಐಟಿ, ಡಿಸ್ಟಿಬ್ಯೂಟ್ ಆದ ಮಾತ್ರೆಗಳು ರೋಗಿಗಳ ಕೈಸೇರಿದ್ಯಾ..? ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ..? ನಕಲಿ ಜಾಲದಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಹೋಗಿವೆ..? ಎಷ್ಟು ರೋಗಿಗಳ ಕೈ ಸೇರಿದೆ..? ಔಷಧಿಗಳ ಡೀಟೆಲ್ಸ್ ಏನು..? ಹೀಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಫಾರ್ಮಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ಎಸ್ಐಟಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಲಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ನಕಲಿ ಔಷಧಿ ಸರಬರಾಜು ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಪತ್ತೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಿರುವ ಎಸ್ಐಟಿ, ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೆ ಬ್ಲೂಕಾರ್ನರ್ ನೊಟೀಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಬ್ಲೂ ಕಾರ್ನರ್ ನೋಟೀಸ್ ಜಾರಿ:
ಆರೋಪಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಎಸ್ಐಟಿ ಬ್ಲೂ ಕಾರ್ನರ್ ನೋಟೀಸ್ (ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯಾವುದಾದರೂ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತು, ಸ್ಥಳ, ಅವನ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುವುದು) ಜಾರಿಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಜರ್ ಬೈರ್ಜಾನ್ನಲ್ಲಿರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ನಕಲಿ ಔಷಧ ದಂಧೆಯ ಕಿಂಗ್ಪಿನ್ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ನನ್ನು ಅಜರ್ ಬೈರ್ಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಮ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಆತನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಿದೇಶದಿಂದ ಕರೆ ತರಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದೇ ತಿಂಗಳ 9ನೇ ತಾರೀಖಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ನ ವೀಸಾ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನಂತರ ಆತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಲೇಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಆತನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ʼರೆಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ನೋಟೀಸ್ʼ ಕೂಡ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.