  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ : ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ

ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ D ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಅವರ ಸುಧೀರ್ಘ ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟವನ್ನ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ದಿನವೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಹಾವೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಾನ್ಯ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಲವು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟ ದಿನ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದ ಕುರಿತು ಸ್ಟೋಟ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 7, 2026, 08:47 PM IST
    • ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಬ್ಬರಿಸಿದ CM ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
    • ಎಲ್ಲಿ ವರೆಗೂ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಇರ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದ ಸಿಎಂ 'ಸಿದ್ದು'..!
    • ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ DCM ಡಿಕೆ..!

ಹಾವೇರಿ : ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ತುಂಬಾ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಂದು ಹಾವೇರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಆಗಮಿಸಿದರು.. ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಆಗಮಸಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾವೇರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ನೇಲೂಗಲ್ ಬಳಿಯ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್​ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. 

ಬಳಿಕ ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಹಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ನೂತನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೇರವೇರಿಸಿದರು‌.‌ ನಂತರ ಹಾವೇರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಘರ್ಜಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಲೇಜ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ CM ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು. 

ನಾಡಿನ ಜನರ ಆರ್ಶಿವಾದ ನನಗೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಧೀರ್ಘ ಸಿಎಂ ಎಂಬ ಪಟ್ಟ ಪಡೆದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ವರೆಗೂ ಇರ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ 'ಸಿದ್ದು' ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇಳಿಯುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ರಾ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ‌ದ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಹಾಡಿ ಹೋಗಳಿದರು. ರಾಜ್ಯದ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ CM ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇದೀಗ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. 

ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಿ ನೋಡುತ್ತ, ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆ ರಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮರಾಜ್ಯ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ರೆ ನಾವೂ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸದ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಬಳಿ ಮಾತ್ನಾಡ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರಾ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು.

ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ 'ಸಿದ್ದು'ಗೆ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗೆ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಹಾವೇರಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್, ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್, ಸಚಿವ ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ್, ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲು ಹಾವೇರಿಯ ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. 

ಈಗ ಡಿ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಅವರು ಈವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಿಎಂ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದ್ದು. ಈ ದಿನವೇ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾವೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಡಿ ದೇವರಾಜು & ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಮೈಸೂರಿನವರೇ ಆಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಇತ್ತ ಮತ್ತೆ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಗುದಾಟ ಶುರುವಾಗುತ್ತಾ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ CM ಹೇಳಿಕೆ ಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.

