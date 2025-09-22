Mysuru Dasara: ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಮತ್ತು ನವರಾತ್ರಿ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮವು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜವಂಶಸ್ಥ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ರತ್ನಖಚಿತ ಸಿಂಹಾಸನವೇರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದಸರಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.
ದಸರಾ ಆರಂಭದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯ 'ಸ್ಟ್ರಾಂಟ್ ರೂಂ'ನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರತ್ನಖಚಿತ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಕನ್ನಡಿ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30 ರಿಂದ 5:45ರ ಒಳಗೆ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ನವರಾತ್ರಿ ಆರಂಭದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:55 ರಿಂದ 10:15 ರ ಒಳಗೆ ಯದುವೀರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ತ್ರಿಷಿಕಾ ಕುಮಾರಿ ಒಡೆಯರ್ ಅವರಿಗೆ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು ರಾಜಮನೆತನದ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ದಸರಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ನಂತರ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:35ಕ್ಕೆ ಅರಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಪಟ್ಟದ ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ಹಸು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಳಸ ಹೊತ್ತು ಬರಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜರುಗಲಿದೆ. ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸವಾರಿ ತೊಟ್ಟಿಯ ಬಳಿ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ನೆರವೇರಲಿವೆ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:42 ರಿಂದ 12:58 ರ ಒಳಗೆ ಯದುವೀರ್ ಅವರು ರತ್ನಖಚಿತ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಲಂಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಖಾಸಗಿ ದರ್ಬಾರ್ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ರಾಜವಂಶದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:05 ರೊಳಗೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಚಾಮುಂಡಿ ತೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ರಾಜಮನೆತನದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ದಸರಾ ಹಬ್ಬವು ಕೇವಲ ರಾಜಮನೆತನದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ಮೈಸೂರಿನ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ವರ್ಷದ ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮವು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಹುರುಪು ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬಿದೆ.