ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆ (SIR) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 5,54,32,314 ಮತದಾರರ ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಪೈಕಿ 4,46,00,369 (ಶೇ. 80.46) ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 19.54 ರಷ್ಟು (1,08,31,945) ಜನರು ASDDO (ಪತ್ತೆಯಾಗದ, ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ, ಮೃತಪಟ್ಟ, ದ್ವಿಪ್ರತಿ) ಪಟ್ಟಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ 16.38 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು, 65.61 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿರುವುದು, 15.28 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಪತ್ತೆಯಾಗದಿರುವುದು ಹಾಗೂ 7.07 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ASDDO ಪ್ರಮಾಣ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು (ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಶೇ. 49.61, ಸೆಂಟ್ರಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 45.84, ನಾರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 45.36), ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ (ಕೇವಲ ಶೇ. 50.39 ರಿಂದ ಶೇ. 57.06). ಆದರೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಶೇಕಡಾ 94.04 ರಷ್ಟು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೇ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿವೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೂ ಮತದಾರರು ಸ್ವಯಂ 7.11 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 01.10.2026ಕ್ಕೆ 18 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹೊಸ ಮತದಾರರು ಫಾರ್ಮ್-6 ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಜೂನ್ 16 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 13,32,348 ವಿವಿಧ ಅರ್ಜಿಗಳು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿವೆ.
ಆಯೋಗವು ASDDO ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಿಎಲ್ಒ (BLO) ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ತಪ್ಪಾಗಿ ASDDO ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬಿಎಲ್ಒ ಅಥವಾ ಇಆರ್ಒ (ERO) ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ (CEO) ಕರ್ನಾಟಕ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲೂ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.