ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಾಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಜಿಲಿಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೇಸ್ ನ ಆರೋಪಿಗಳ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ನೊದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದು.ಇದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಭಯಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ರಿವಿಲ್ ಆಗಿದೆ.ಡಿಟೋನೇಟರ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎನ್ ಐಎ ಟೀಂ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಲೋಹಿತ್ ನ್ನ ಕಗ್ಗಲಿಪುರ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಗ್ಗಲಿಪುರ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಗಳ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೇಸ್ ನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಸಿಸಿಟಿವಿಗಳು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು.ಟವರ್ ಡಂಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಟೈಂ ಗ್ಯಾಪ್ ನ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಟಕದೊಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು,ಆರೋಪಿಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಜಿಲಿಟಿನ್ ಅಲ್ಲ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರಡ್ ಜೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರೋ ಆರೋಪಿಗಳು ಒಂಭತ್ತನೇ ತಾರೀಖು ರಾತ್ರಿ 8.05 ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ್ಟಿದ್ರು.ಇನ್ನೂ ಡಿಟೋನೇಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಪೋಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತೆ.ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋದಿಯ ಭೇಟಿ ನೀಡೋದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸಿರೋ ಶಂಕೆಯಿದೆ.ಇನ್ನೂ ಸ್ಟೋಟಗೊಳ್ಳದ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದು ಡೌಟ್ ಅಂತಾ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಆರೋಪಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದ ನಂತರ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎನ್ ಐ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಂಟ್ರಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೋರಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಲೋಹಿತ್ ನನ್ನ ಕಗ್ಗಲಿಪುರ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ತಮಿಳುನಾಡಿನ,ಹೊಸೂರು ವರೆಗೂ ಸಿಸಿಟಿವಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಹಾಗಾದರೆ ಜಿಲಿಟಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರೋ ಆರೋಪಿಗಳು ಲೋಹಿತ್ ಗೂ ಏನಾದರೂ ನಂಟಿದೆಯ ಅನ್ನೋದು ತನಿಖೆಯ ನಂತರವೇ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದೆ.