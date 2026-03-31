ಕಾದ ಶೀಟ್ ಕೆಳಗೆ ಪಾಠ! ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬೇಯುತ್ತಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಗಳು!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
Child Safety Concerns: ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ.. ಸೆಖೆಯುರಿ! ಬಿಸಿಲ ಝಳ! ಕಾದ ಕಾವಲಿಯಂತಾದ ನೆಲ.. ಕಟ್ಟಡದ ಕಾವಿಗೆ ಹೈರಾಣಾದ ಮಕ್ಕಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು.. ಇದು ಶಿರಸಿಯ ಅಂಗನವಾಡಿಯೊಂದರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 31, 2026, 08:27 PM IST
  • ಒಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದೇ ಹೊರಗೆ ಪಾಠ! ಇದು ಶಿಕ್ಷಣವೋ, ಶಿಕ್ಷೆಯೋ?
  • ಮಳೆ ಬಂದರೆ ನೀರು, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ! ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವೇ ಮರೀಚಿಕೆ!
  • 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡವೇ ಇಲ್ಲ! ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನರಕಯಾತನೆ!

Trending Photos

camera icon6
camera icon5
camera icon4
camera icon8
ಶಿರಸಿ: ಕಾದ ಕಾವಲಿಯಂತಾದ ನೆಲ.. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಉರಿಯುವ ಶೀಟು.. ಇದು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಠ ಕಲಿಯುವ ಅಂಗನವಾಡಿಯೊಂದರ ಚಿತ್ರಣ. ಬಿಸಿಲಿನ ಕಾವಿಗೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಬಳಲಿ ಬೆಂಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟದೊಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಹೊರಗೆ ಕುಳಿತು ಮಕ್ಕಳು ಪಾಠ ಕೇಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೊದಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಇರೋದಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು? ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತೀವಿ ಈ ವರದಿ ನೋಡಿ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ.. ಸೆಖೆಯುರಿ! ಬಿಸಿಲ ಝಳ! ಕಾದ ಕಾವಲಿಯಂತಾದ ನೆಲ.. ಕಟ್ಟಡದ ಕಾವಿಗೆ ಹೈರಾಣಾದ ಮಕ್ಕಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು.. ಇದು ಶಿರಸಿಯ ಅಂಗನವಾಡಿಯೊಂದರ ಪರೀಸ್ಥಿತಿ.. ಹೌದು.. ಬಿರುಬೇಸಿಗೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.. ಬಿಸಿಲ ತಾಪ ಜೋರಾಗಿದೆ.. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಡಿ.. ದೊಡ್ಡವರಿಗೇ ಬಿಸಿಲುರಿ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ.. ಅಂತಹದ್ದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರಬೇಡ? ಈ ಬಿಸಿಲ ಜೊತೆ ಕಾದ ತಗಡಿನ ಶೀಟು.. ನಿಜಕ್ಕೂ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಎಳೇ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪರಿ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿರಬೇಡ?

ಹೌದು.. ಇದು ಶಿರಸಿಯ ಹುತ್ಗಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಗಣೇಶನಗರದಲ್ಲಿರುವ 5ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ.. ನೋಡೋದಕ್ಕೇನೋ ಕಟ್ಟಡಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.. ಆದರೆ ಮಟಮಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ.. ಆ ಪರಿ ಬಿಸಿಲ ಧಗೆ.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇದೇನು ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಅಲ್ಲ.. ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಕಟ್ಟಡ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 24 ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಶೀಟ್ ಹಾಗೂ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಗಡಿನ ಶೀಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಸಿಲ ಧಗೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಕಟ್ಟಡ ಬಹಳ ಕಾವಲಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.

ಹೊರಗೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಚಾಪೆ ಹಾಸಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ!

ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗೆ ಹಾಕಿರುವ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ತಗಡಿನ ಶೀಟ್‌ಗಳು ಕಾದು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ತೀವ್ರ ಉಷ್ಣತೆ ಉಂಟಾಗಿ, ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ನೆತ್ತಿ ಸುಡುತ್ತಿದೆ.. ತಲೆಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಎದ್ದು, ತುರಿಕೆ, ಗಾಯಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕಿಯೂ ಬಿಸಿ ಝಳಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಚಾಪೆ ಹಾಕಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. 

ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಒಳಗೆಲ್ಲಾ ನೀರು! ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಸುರಕ್ಷತೆಯೂ ಇಲ್ಲ!

ಇದು ಬೇಸಿಗೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾದರೆ ಇನ್ನು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶೀಟ್ ಸೋರಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಚೀಲ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಒದ್ದೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕಟ್ಟಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ದನ-ಕರು, ನಾಯಿಗಳು ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕಟ್ಟಡ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೇ ನಲುಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮಂಜೂರಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಠರಾವು ಮಾಡಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹುತ್ಗಾರ ಗ್ರಾಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಶೋಭಾ ನಾಯ್ಕ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳದಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು ಶೀಘ್ರ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ  ಪೋಷಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಸಮಾಜ ಮಂದಿರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗವಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ವಿನಾಯಕ ಶೆಟ್ಟಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಒತ್ತಾಸೆ.. ಆದ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿಯಾದರೂ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಿ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರ ಕಳಕಳಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು..

 

About the Author
Sirsi Anganwadi IssuesGaneshanagar Anganwadi HeatwaveHuthgar Gram Panchayat NewsKarnataka Anganwadi InfrastructureChild Safety Concerns Sirsi

Trending News