Karnataka Free Bus: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ (NCMC) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಫ್ರೀ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಲಿದೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಯಾಗಿರುವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾನ ಒದಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ. ಕಳೆದ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (ಜನವರಿ 2026 ತನಕ) ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ, ಬಿಎಂಟಿಸಿ, ಎನ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ಟಿಸಿ, ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ ಸೇರಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ 660 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಿತ್ಯ ಸರಾಸರಿ 76 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರು ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಸೇವೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಶಕ್ತಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ ?
ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ದತ್ತಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಲಿದೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹಾಗೂ ನೌಕರರ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಆಗಿದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?
ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಇರಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು, ದೃಢೀಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ, ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಫೋಟೋ ಇದರಲಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವಾಗ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಇಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಚಿಪ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಸ್ವೈಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವೈಫೈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೂಡ ತರಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾರು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ?
ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಗಮಗಳ ಪರವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಿವೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉಚಿತವೋ ಅಥವಾ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ?
ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿಯೇ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿ?
ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಡ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ವಿತರಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ವಿತರಣೆಗೆ ಕನಿಷ್ಟ 3 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ಜೂನ್ ವೇಳೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಗೆ 3 ವರ್ಷವಾಗಲಿದ್ದು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.