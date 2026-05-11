Bengaluru-Bidar Bi-Weekly Express Made Permanent: ಇನ್ಮುಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರು-ಬೀದರ್ ನಡುವೆ ಖಾಯಂ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದ್ದು ಆ ಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದೆ.
Bengaluru-Bidar Special Train Now a Regular Bi-Weekly Service: ಬೆಂಗಳೂರು-ಬೀದರ್ ನಡುವಿನ Bi-ವಾರದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಇನ್ಮುಂದೆ ಖಾಯಂ ಆಗಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. 15.05.2026 ರಿಂದ ರೈಲ್ವೆಯ ಈ ಹೊಸ ಆದೇಶ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೀದರ್ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು-ಬೀದರ್ Bi-ವಾರದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿಗೆ ಮರುನಾಮಕರಣ!
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು, ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06539/06540 ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು-ಬೀದರ್-ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದ್ವಿ-ವಾರದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು (TOD) ಅನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಸೇವೆಯಾಗಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ, ಇದನ್ನು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16559/16560 SMVT ಬೆಂಗಳೂರು-ಬೀದರ್-SMVT ಬೆಂಗಳೂರು ದ್ವಿ-ವಾರದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು-ಬೀದರ್ ದ್ವಿ-ವಾರದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸಂಚಾರ ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಜಾರಿ?
ಇದೇ ಮೇ 15, 2026 ರಿಂದ ಈ ಹೊಸ ಆದೇಶ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಇದರನ್ವಯ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16559 ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು-ಬೀದರ್ ದ್ವಿ-ವಾರದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬರುವಂತೆ ಹೊರಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16560 ಬೀದರ್-ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದ್ವಿ-ವಾರದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರ ಬೀದರ್ನಿಂದ ಮೇ 16, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹೊರಡುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು-ಬೀದರ್ ದ್ವಿ-ವಾರದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸಂಚಾರ ಸಮಯ:
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16559 ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9.15 ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಮರುದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.15 ಕ್ಕೆ ಬೀದರ್ ತಲುಪಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು-ಬೀದರ್ ದ್ವಿ-ವಾರದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:-
ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ರಾತ್ರಿ 21.15ಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಬೆಂಗಳೂರು-ಬೀದರ್ ದ್ವಿ-ವಾರದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಯಲಹಂಕಕ್ಕೆ 21.45/21.47 ಗಂಟೆಗೆ, ಹಿಂದೂಪುರಕ್ಕೆ 23.01/23.03 ಗಂಟೆಗೆ, ಧರ್ಮಾವರಂ 00.01/00.06 ಗಂಟೆಗೆ, ಅನಂತಪುರಕ್ಕೆ 00.33/00.35 ಗಂಟೆಗೆ, 02.00 ಗಂಟೆಗೆ ಗುಂತಕಲ್ಗೆ 02.00 ಗಂಟೆಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ. 02.48/02.50 ಗಂಟೆ, ಮಂತ್ರಾಲಯ ರಸ್ತೆ 03.28/03.30 ಗಂಟೆಗೆ, ರಾಯಚೂರು 04.43/04.45 ಗಂಟೆಗೆ, ಕೃಷ್ಣಾ 05.20/05.30 ಗಂಟೆಗೆ, ಯಾದಗಿರಿ 06.18/06.20 ಗಂಟೆಗೆ, ಶಹಾಬಾದ್ 06.18/06.20 ಗಂಟೆಗೆ, 82 ಗಂಟೆಗೆ ಶಹಾಬಾದ್, 82 ಗಂಟೆಗೆ. ಕಲಬುರಗಿ 09.05/09.10 ಗಂಟೆಗೆ, ಹುಮನಾಬಾದ್ 10.23/10.25 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.15 ಕ್ಕೆ ಬೀದರ್ ತಲುಪಲಿದೆ.
ಅಂತೆಯೇ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರ ಬೀದರ್ನಿಂದ ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಬೆಂಗಳೂರು-ಬೀದರ್ ದ್ವಿ-ವಾರದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16560 ಬೀದರ್ನಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.00 ಗಂಟೆಗೆ ಬೀದರ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಟು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4.00 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ.
ಬೀದರ್ನಿಂದ ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ & ಸಮಯ:
ಬೀದರ್ನಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 14.00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು, ಹುಮನಾಬಾದ್ಗೆ 15.48/15.50 ಗಂಟೆಗೆ, ಕಲಬುರಗಿಗೆ 17.10/17.15 ಗಂಟೆಗೆ, ಶಹಾಬಾದ್ಗೆ 17.20/17.22 ಗಂಟೆಗೆ, ಯಾದಗಿರಿಗೆ 18.08/18.10 ಗಂಟೆಗೆ, ಕೃಷ್ಣಾ 18.08/18.10 ಗಂಟೆಗೆ, 18.4 ಗಂಟೆಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ/18.5 ಗಂಟೆಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ/ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಯಚೂರು 19.18/19.20 ಗಂಟೆ, ಮಂತ್ರಾಲಯ ರಸ್ತೆ 19.43/19.45 ಗಂಟೆಗೆ, ಆದೋನಿ 20.28/20.30 ಗಂಟೆಗೆ, ಗುಂತಕಲ್ 21.40/21.45 ಗಂಟೆಗೆ, ಅನಂತಪುರ 22.48/22.44 ಗಂಟೆಗೆ 22.48/22.40ಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಾವರಂಗೆ, ಹಿಂದೂಪುರ 00.25/00.27 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತು ಯಲಹಂಕ 01.38/01.40 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4.00 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು-ಬೀದರ್ ದ್ವಿ-ವಾರದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು 20 ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಂದು ಎಸಿ 2-ಟೈರ್ ಕೋಚ್, ಎರಡು ಎಸಿ 3-ಟೈರ್ ಕೋಚ್ಗಳು, ಹನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಚ್ಗಳು, ನಾಲ್ಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ಕೋಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ಲಗೇಜ್-ಕಮ್-ಬ್ರೇಕ್ ವ್ಯಾನ್ಗಳು/ಅಂಗವಿಕಲ ಸ್ನೇಹಿ ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
