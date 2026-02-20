English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸ್ನೇಹಮಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಂಧನ..ಕಾರಣವೇನು?

snehamayi krishna arrest: ಆರ್‌ಟಿಐ ಕಾರ್ಯಾಕರ್ತ ಸ್ನೇಹಮಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ...

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 20, 2026, 04:53 PM IST
  • ಮುಡಾ ಮಾಜಿ ಆಯುಕ್ತ ನಟೇಶ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ‌ ಮೇರೆಗೆ ಬಂಧನ
  • ಇಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಂಧನ ಮಾಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು

ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸ್ನೇಹಮಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಂಧನ..ಕಾರಣವೇನು?

snehamayi krishna arrest: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಡಅ ಹಗರಣದ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ನೇಹಮಯಿ ಕೃಷ್ಣ  ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು..ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಾಂತಿ ನಗರದ ಬಳಿಯ ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್‌ ಕೋರ್ಟ್‌ ಬಳಿಸ್ನೇಹಮಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ವೇಳೆ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಸಿಎಂ ವಿರುದ್ಧ ಅಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು.. ಅಲ್ಲದೇ ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಲಿನಿ ಮಾಜಿ ಆಯುಕ್ತ ಡಿ.ಬಿ ನಟೇಶ್‌ ಅವರು ಮುಂಬಡ್ತಿಗಾಗಿ ಲಂಚ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುಲಿ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ: ಬೈಕ್ ಕ್ಲಚ್ ವೈರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉರುಳು ಹಾಕಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಅರೆಸ್ಟ್

ಇದೀಗ ಮೈಸೂರು ಪಾಲಿಕೆಯ ಮಾಜಿ ಆಯುಕ್ತ ನಟೇಶ್‌ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ್ವಯ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ಧಾರೆ.ಆರ್‌ಟಿಐ ಕಾರ್ಯಾಕರ್ತ ಸ್ನೇಹಮಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನ ಮುಡಾ ಮಾಜಿ ಆಯುಕ್ತ ನಟೇಶ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು.ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ 66a It BNS 337, 336, 340, ಅಡಿ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಚ್ ವಾರೆಂಟ್ ಪಡೆದು ಸ್ನೇಹಮಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿಯೇ  ಪೊಲೀಸರು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Liquor in Namma Metro: ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌ ನೀಡಿದ ʼನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊʼ..!

 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

snehamayi krishna arrestSnehamayi KrishnaMUDA land allotmentKarnataka Chief MinisterSiddaramaiah

